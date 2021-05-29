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這是什麼工作？清華生應聘「保母阿姨」 月薪達3.5萬

中國新聞組／北京29日電
李靜的求職資訊。(取材自南方都市報)
李靜的求職資訊。(取材自南方都市報)

當保母阿姨月薪3.5萬？這則應聘消息是來自一名29歲的清華大學畢業生李靜，她正在尋求合適家庭擔任管家工作，期待月薪3.5萬元。有網友認為高材生當保母「浪費學歷」，稱是最強「內卷」。該家政公司指出，此類保母統籌安排家務工作，專門服務「高淨值人群」，並非大眾一般認知的保母。

南方都市報報導，上海一家政公司在某社交網絡平台上，發布一則清華畢業生求職家政「管家」的消息引發關注。

「名字是化名，學歷是真實的」，上述家政公司工作人員稱，該公司約有20%的家政服務人員畢業於世界名校或取得本科以上學歷，「我們有很多來自清華、利物浦大學的高端人才」，在該家政公司的社交平台頁面上可以看到，清華畢業女生確實不是個例，北大、浙大、本科畢業、英國皇家等高學歷家政比比皆是。

該工作人員解釋，在家政服務行業，高知人才主要從事家庭教師或管家工作。其中，家庭教師負責全科輔導小孩學業，該求職者所應聘的「管家」也並非大眾傳統印象中的保母，而是統籌安排家務工作，「包括保姆的招聘，還有家裡的宴會準備等，基本上都是不做家務的」。

該工作人員表示，此類家政工作每月薪酬約在1.5萬元到5萬元之間，類似清華生學歷的家政人員「之前有一位是年薪60萬的」，而李靜本人差不多年薪30到40萬。

有網友評批李靜做保母是「浪費學歷」，有網友回稱「職業不分貴賤」，而且這份工作並不是「保母」，而是屬於高級家庭助理、全科輔導老師工作，一年40萬元的工資並不算浪費人才。

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