吃一頓飯就中 廣州荔灣「早茶傳播鏈」6天感染3代

廣州荔灣區醫護人員為群眾檢測核酸。(取材自中新網/東方IC圖)

自5月21日廣州荔灣區 出現第一位本土新冠肺炎確診病例以來，涉及印度變種病毒株的廣州荔灣區「早茶傳播鏈」，六天時間內，病毒就傳了三代，目前確診已經增至11人。廣東省著名的「早茶文化」成為防疫破口後，荔灣區四地由低風險地區調整為中風險地區，廣州所有校園聚集性活動皆暫停，8所涉疫學校全校或班級臨時停課。

第一財經報導，自5月21日廣州荔灣區75歲郭婆婆某確診後，至27日，廣州市累計報告確診病例4例、無症狀感染者5例，連同佛山及茂名的關聯病例，「早茶感染鏈」的染疫者增至11人。

在27日的廣州疫情 防控新聞發布會上，廣州市衛生健康委副主任陳斌指出，案例均與確診病例郭婆婆有關聯，均為共同居住、共同就餐、共同託管等相對密閉的場合受到感染後造成的傳播，屬同一感染鏈條。

26日通報的、居住在鶴園小區的確診病例宋某，5月19日上午在康王中路668號又一間茶點軒喝早茶，而21日公布的首例確診病例郭某同時間也在該餐廳就餐。

宋某的孫子、兒媳婦以及丈夫，均為共同居住感染。而另一名無症狀感染者王某則與宋某的兒媳婦24日一起參加培訓班。宋某孫子的託管班同學，也出現頭痛、發熱症狀，檢測 後為陽性。

僅僅在5月19日到5月24日的六天時間內，病毒就傳了三代。

經專家組綜合評估，郭某為境外輸入關聯確診新冠肺炎病例，其病毒屬於在印度出現的新冠病毒變異株。廣州市疾控中心副主任張周斌27日在新聞發布會上指出，此次疫情傳播速度快，傳播力強，「病毒可以通過吃一頓飯，短暫的非直接接觸傳播」。

新京報報導，廣東省清遠市清新區疾控中心27日接廣州市荔灣區疾控中心協查函，要求對1名23日曾到古龍峽景區和金龍洞地下河景區遊玩的14歲荔灣區女性進行協查。據通報，該名人員為無症狀感染者，清遠市當地超千人進行核酸檢測。