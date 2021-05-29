厭倦競爭壓力 年輕人喊「躺平」 社會聽到了嗎?

清華大學教育研究院長聘副教授李鋒亮談年輕人「躺平學」，引發熱議。（取材自微博）

部分官媒一面倒批評年輕人的「躺平學」，但也有媒體選擇和這些年輕人站在一起。有媒體評論指出，信奉「躺平文化」的年輕人並非完全是鹹魚心態，只不過他們將衡量的標準設定為內心對自我狀態的接納。這種呼喊反映出一種厭倦的心態，說明很多行業都感到了競爭的壓力，需要開闢新的路徑。

紅星新聞在題為「『躺平』這種聲音，社會也應該聽聽」評論中說，其實，真「躺平」的人很少，喊「躺平」的人很多。有些呈「躺平」狀態的年輕人，他們不上班，也不怎麼消費，經常去看博物館 、聽音樂會，對那種常規的找個好工作、朝九晚五的生活，他們不感興趣。這樣的「躺平」不是完全消極的，可以理解為一種積蓄和等待，他們具備開闢新賽道的可能性，也擁有新的生活方式和價值觀，這樣的年輕人其實很有希望。

「躺平」這種呼喊，確實反映出一種厭倦的心態，比如房價 太高了，比如奔波太辛苦了，渴望來個一夜暴富或者「躺平」，這可以理解。過去一年，各行各業的人都在討論「內捲」這個本來很有學術性的詞，這說明很多行業都感到了競爭的壓力，比如對「買房」的排斥，也客觀反映了一些年輕人無力承受大城市高房價的現實。若能通過更有效的機制，讓年輕人獲得一些補貼，從這個意義看，「躺平」這種聲音，社會倒也應該聽聽。

光明日報也發文稱，信奉「躺平文化」的年輕人並非完全是鹹魚心態，只不過他們選擇自動退出追求社會系統中成功的快感，而將衡量的標準設定為內心對自我狀態的接納。

參考消息網評論指出，在生活壓力越來越大、一些公司「996」工作制大行其道的當下，年輕人的成長環境與過去相比多了幾分沉重也是事實。但無論內捲還是躺平，都不過是人生歷程中的一個階段，不必對「躺平」一詞憂心忡忡，在多數年輕人心中它對不起努力工作的納稅人。另一方面，社會也要讓「愛拚者」看到更多「贏」的可能性，才能使之告別「躺平」的無奈。