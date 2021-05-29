我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾50.1%民眾 已接種第1劑疫苗

台單日21死創新高 新增486例確診

厭倦競爭壓力 年輕人喊「躺平」 社會聽到了嗎?

中國新聞組／北京29日電
清華大學教育研究院長聘副教授李鋒亮談年輕人「躺平學」，引發熱議。（取材自微博）
清華大學教育研究院長聘副教授李鋒亮談年輕人「躺平學」，引發熱議。（取材自微博）

部分官媒一面倒批評年輕人的「躺平學」，但也有媒體選擇和這些年輕人站在一起。有媒體評論指出，信奉「躺平文化」的年輕人並非完全是鹹魚心態，只不過他們將衡量的標準設定為內心對自我狀態的接納。這種呼喊反映出一種厭倦的心態，說明很多行業都感到了競爭的壓力，需要開闢新的路徑。

紅星新聞在題為「『躺平』這種聲音，社會也應該聽聽」評論中說，其實，真「躺平」的人很少，喊「躺平」的人很多。有些呈「躺平」狀態的年輕人，他們不上班，也不怎麼消費，經常去看博物館、聽音樂會，對那種常規的找個好工作、朝九晚五的生活，他們不感興趣。這樣的「躺平」不是完全消極的，可以理解為一種積蓄和等待，他們具備開闢新賽道的可能性，也擁有新的生活方式和價值觀，這樣的年輕人其實很有希望。

「躺平」這種呼喊，確實反映出一種厭倦的心態，比如房價太高了，比如奔波太辛苦了，渴望來個一夜暴富或者「躺平」，這可以理解。過去一年，各行各業的人都在討論「內捲」這個本來很有學術性的詞，這說明很多行業都感到了競爭的壓力，比如對「買房」的排斥，也客觀反映了一些年輕人無力承受大城市高房價的現實。若能通過更有效的機制，讓年輕人獲得一些補貼，從這個意義看，「躺平」這種聲音，社會倒也應該聽聽。

光明日報也發文稱，信奉「躺平文化」的年輕人並非完全是鹹魚心態，只不過他們選擇自動退出追求社會系統中成功的快感，而將衡量的標準設定為內心對自我狀態的接納。

參考消息網評論指出，在生活壓力越來越大、一些公司「996」工作制大行其道的當下，年輕人的成長環境與過去相比多了幾分沉重也是事實。但無論內捲還是躺平，都不過是人生歷程中的一個階段，不必對「躺平」一詞憂心忡忡，在多數年輕人心中它對不起努力工作的納稅人。另一方面，社會也要讓「愛拚者」看到更多「贏」的可能性，才能使之告別「躺平」的無奈。

房價 博物館

上一則

黎智英判14個月 法官：言論天真 重判才能嚇阻

下一則

低慾望「躺平主義」對不起父母？ 清華教授與網民互嗆

延伸閱讀

柯震東曾動念想結婚 前女友蕭亞軒：年輕人玩很大

柯震東曾動念想結婚 前女友蕭亞軒：年輕人玩很大
COVID-19疫苗 我的孩子應該接種嗎？

COVID-19疫苗 我的孩子應該接種嗎？
歐盟藥管局批准向12至15歲青少年施打輝瑞疫苗

歐盟藥管局批准向12至15歲青少年施打輝瑞疫苗
一路有你（一一）

一路有你（一一）

熱門新聞

女子露出詫異的表情。（取材自瀟湘晨報）

深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對

2021-05-22 10:00
網傳劉男同事稱他喜歡在朋友圈曬女朋友，但拍照角度有些奇怪。（取材自電商報）

華為男遭爆騙砲千女 他回嗆憑實力：哪個男的不髒？

2021-05-21 13:00
袁隆平被稱為中國雜交水稻之父。（中新社）

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

2021-05-22 02:00
青海果洛州瑪多縣發生7.4級地震。新華社

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

2021-05-21 19:55
監控片段裡有一男一女在疑似學校教室內發生性行為。（視頻截圖）

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

2021-05-28 10:00
央視網在文章中指甘肅省的馬拉松事故導致21人死亡，極為罕見。（新浪微博圖片）

甘肅馬拉松21死悲劇 中國這些官媒同批主辦方

2021-05-23 16:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險
疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打
黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者
湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因

湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因
台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS