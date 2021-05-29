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低慾望「躺平主義」對不起父母？ 清華教授與網民互嗆

中國新聞組／北京29日電
清華大學教育研究院長聘副教授李鋒亮談年輕人「躺平學」是極不負責行為的文章，引發熱議。（示意圖，Getty Images）
清華大學教育研究院長聘副教授李鋒亮談年輕人「躺平學」是極不負責行為的文章，引發熱議。（示意圖，Getty Images）

中國年輕人近來颳起崇尚降低生活慾望態度的「躺平主義」旋風，在網絡上引發論戰，部分官媒及學者抨擊「躺平學」是「毒雞湯」、「可恥」、「極不負責任」，引來年輕網民回擊這些觀點太「居高臨下」，還給人一種「站著說話不腰疼」之感。相關話題及評論迅速登上微博熱搜前十，衝到近4億的閱讀量。

觀察者網報導，清華大學教育研究院長聘副教授李鋒亮一篇討論「內卷」現象的文章，28日一躍登進微博熱搜前十。李鋒亮在這篇發表於中國科學報的文章中指出，現在人們紛紛談「內卷」，正說明了社會是可以通過競爭獲得上升機會的，他強烈建議不要用「內卷」對競爭進行污名化，並要「家庭背景不那麼好的大學生就不要再吐槽『內卷』了」。

李鋒亮在文中建議不喜歡「內卷」的大學生，通過一定的努力獲得比較好的績點，將自己的優勢發揮出來。「千萬不能因為不喜歡『內卷』，就採取『躺平』的態度。『躺平』是極不負責任的態度，不但對不起自己的父母，還對不起億萬個努力工作的納稅人。」畢竟高校的運行經費中，有很大比例來自稅收。

報導說，李鋒亮這篇文章隨即招致網民們幾乎一邊倒的反對與批評。不少網民認為，李鋒亮「躺平極不負責任」的觀點未免「居高臨下」，還給人一種「站著說話不腰疼」之感。有人描繪了一幅「清華大學副教授捲起來」的場景並稱，「躺平」不代表自己不願意奮鬥，只是因種種現實原因而無奈選擇「躺平」。

和李鋒亮持相同觀點的還有部分官媒。南方日報日前發表一篇標題為「躺平可恥，哪來的正義感？」的文章稱，年輕人在壓力面前選擇「躺平」不僅不正義，還是可恥的，這樣的「毒雞湯」沒有任何價值。湖北電視經濟頻道也發表了「認命可以，躺平不行」評論。

自由亞洲電台引述金融學者賀江兵認為，官媒如此大做文章，是因為「躺平族」對經濟社會發展有很多不利影響；在「躺平主義」 選擇背後，逐漸浮現的是現代中國年輕人面臨的壓力與困境，含蓄表達對社會現狀的不滿。

清華大學教育研究院長聘副教授李鋒亮談年輕人「躺平學」，引發熱議。（視頻截圖）
清華大學教育研究院長聘副教授李鋒亮談年輕人「躺平學」，引發熱議。（視頻截圖）

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