中疾控首次公布：接種2.65億劑 3.1萬例不良反應

中國疾控中心28日首度發布COVID-19疫苗接種不良反應監測訊息概況，認為接種COVID-19疫苗嚴重異常反應發生率極低。圖為17日，四川眉山市進行大規模接種疫苗。（中新社）

中國 疾控中心發布中國新冠疫苗 接種不良反應監測情況，其中指出從去年12月15日至今年4月30日，接種新冠病毒疫苗2.65億劑次，報告預防接種不良反應3萬1434例，發生率平均為11. 86/10萬劑次。認為接種COVID-19疫苗嚴重異常反應發生率極低，收益遠大於風險。

據央視新聞報導，報告指出，在不良反應中，一般反應2萬6078例，占不良反應總數的82.96%，報告發生率為9.84/10萬劑次，其中高熱（≥38.6℃）2722例、紅腫（直徑≥2.6釐米） 675例、硬結（直徑≥2.6釐米）304例。

異常反應5356例，占不良反應總數的17.04%，報告發生率為2.02/10萬劑次；其中報告前三位的反應分別為過敏 性皮疹3920例、血管性水腫107例、急性嚴重過敏反應75例；在異常反應中，嚴重病例188例，報告發生率為0.07/10萬劑次。

疾控中心解讀稱，中國COVID-19疫苗的一般反應、異常反應發生率均低於2019年中國其他各類疫苗的平均報告水平。目前評估認為嚴重異常反應發生率極低，接種COVID-19疫苗的收益遠大於風險。

截至5月27日，中國已接種5億8436萬劑的COVID-19疫苗，均使用國產疫苗。