我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3321萬確診 40%民眾完成接種

台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

普洱→玉溪→峨山…15亞洲象一路向北 漫步雲南街頭

記者戴瑞芬／北京28日電
一路向北的亞洲象家族。(取材自齊魯晚報)
一路向北的亞洲象家族。(取材自齊魯晚報)

曾經在二戰期間中緬邊境運輸立下汗馬功勞的亞洲象，最近出現象群大遷徙，有15頭罕見進入雲南玉溪市峨山縣城，並在峨山縣城熠峨路和昆磨高速民房附近徘徊。

來源：YouTube

央視報導，雲南省森林消防總隊用無人機監控發現，標示「 斷鼻家族」的15頭野生亞洲象一路向北，從原來所在的西雙版納，去年12月到達普洱，今年4月進入玉溪，5月24日象群進入到峨山，距昆明僅百餘公里。這些地區都是有監測以來亞洲象首次造訪，罕見的大遷徙。

15頭野生亞洲象一路向北，從原來所在的西雙版納，如今距昆明僅百餘公里。(取材自玉...
15頭野生亞洲象一路向北，從原來所在的西雙版納，如今距昆明僅百餘公里。(取材自玉溪日報)

野生的亞洲象主要分布在雲南省西雙版納州、普洱市和臨滄市一帶，數量大約為300頭左右。此次罕見向北遷徙的15頭亞洲象，原生活在西雙版納州國家級自然保護區勐養子保護區。

2020年12月，這一象群首次造訪普洱市墨江縣；2021年4月，牠們北上進入玉溪市元江縣覓食；2021年5月16日，牠們繼續向北遷徙出現在紅河州石屏縣活動；5月24日晚，象群陸續進入到峨山縣地界。這些地區都是有監測以來亞洲象首次造訪。

15頭野生亞洲象離開所在的西雙版納，去年12月到達普洱，今年4月進入玉溪，5月2...
15頭野生亞洲象離開所在的西雙版納，去年12月到達普洱，今年4月進入玉溪，5月24日象群進入到峨山。（視頻截圖）

根據雲南省森林消防總隊無人機偵查顯示，27日晚象群逼近峨山縣城，在大墳山附近覓食。當地嘗試利用投食方式引導野象，並使用大型車輛機械封堵外圍道路，防止野象進入市區。但象群仍於當晚通過峨山縣城熠峨路，在熠峨路和昆磨高速民房徘徊。

目前象群行經縣城街道人群被提前疏散，相關部門全力監測、防控，以確保民眾生命安全。

邊境

上一則

3歲童被老師罰吃屎？只因不好好讀書吃飯

下一則

朱家窯 甘肅馬拉松後舉國皆知

延伸閱讀

15象一路向北 從西雙版納北遷距昆明百公里

15象一路向北 從西雙版納北遷距昆明百公里
雲南青海地震災情較小 專家指人口不密震源深

雲南青海地震災情較小 專家指人口不密震源深
至少2死17傷 雲南漾濞6.4級地震 撤離2.1萬人

至少2死17傷 雲南漾濞6.4級地震 撤離2.1萬人
中國雲南漾濞縣連續地震 最強規模6.4

中國雲南漾濞縣連續地震 最強規模6.4

熱門新聞

中國地產首富，「貝殼找房」、「鏈家」董事長左暉。圖取自新浪財經

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

2021-05-20 16:05
女子露出詫異的表情。（取材自瀟湘晨報）

深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對

2021-05-22 10:00
袁隆平被稱為中國雜交水稻之父。（中新社）

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

2021-05-22 02:00
網傳劉男同事稱他喜歡在朋友圈曬女朋友，但拍照角度有些奇怪。（取材自電商報）

華為男遭爆騙砲千女 他回嗆憑實力：哪個男的不髒？

2021-05-21 13:00
青海果洛州瑪多縣發生7.4級地震。新華社

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

2021-05-21 19:55
央視網在文章中指甘肅省的馬拉松事故導致21人死亡，極為罕見。（新浪微博圖片）

甘肅馬拉松21死悲劇 中國這些官媒同批主辦方

2021-05-23 16:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院
張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助
CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜
NBA／柯瑞頂薪續約勇士？38歲年薪近6000萬

NBA／柯瑞頂薪續約勇士？38歲年薪近6000萬