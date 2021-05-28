女博士棄200萬年薪 回鄉養蚯蚓 年收破千萬

法月萍展示蚯蚓土。（取材自紫牛新聞）

南京大學博士放棄200萬傲人年薪，回農村老家養蚯蚓。27日早上的新聞一曝光，火速衝上熱搜，引發網友熱議。

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紫牛新聞報導，故事的主角是51歲的法月萍，自小在城市長大，在東南大學讀本科、在南京大學讀博士，前後跨了四個專業，但都與農業沒有關係。七年前，法月萍做了一個重大決定，辭去人人稱羨的工作，在山東農村養起了蚯蚓。她的目標是，利用蚯蚓改善土壤質量，節約農戶成本，增加農作物的產量，也能讓大家的餐桌更「綠色」。結果她成功了，團隊去年的營收 已經超過1000萬元。她的創業故事還登上了人民日報和央視。

今年51歲的法月萍從南京大學博士畢業後，一直在南京做培訓講師和企業諮詢顧問，講課費最貴達6萬元一天。

然而在44歲時她辭去了高薪工作，拿出200萬元的積蓄，在高青縣承包了400多畝的土地做起「蚯蚓養殖「的工作。回想當時的決定，法月萍說：「從來沒有後悔過，我不是頭腦一熱，而是經過了慎重的思考。」

法月萍在向農戶展示土壤。（取材自紫牛新聞）

法月萍從一位農業「小白」，到現在被村民接納認可，這一路都是靠著自己摸索。做農業，最怕多變的天氣。2015年，一場冰雹曾讓她兩年的心血付之東流，損失接近40萬。同年父親的突然離世差一點再一次擊潰她，「父親到去世還在為我擔心。」

「經濟上的損失是其次的，主要是心理層面的打擊。就像小燕銜泥一樣，一點一點建設出來的東西，一夕之間就全部毀掉了。」法月萍一度想要放棄。就在這時，她收到消息，獲知自己成功入圍 了淄博英才計畫，並且是當年唯一入選的農業企業，這份榮譽給了她繼續走下去的勇氣。

報導指出，創業之路不僅困難重重，法月萍感慨，「這其實還是一條非常孤獨的道路。」全都靠自己去摸索。所幸，家人的理解與支持給了她莫大的安慰與溫暖。

對法月萍來說，堅持的另一個動力來源於各地農戶的認可，更是她創業路上的精神支柱。在創業之初，法月萍創建了一個教學群，以便於推廣科學的農產品種植技術。她會在群裡免費為各地農戶解疑答惑，有時還會直接發起直播，面對面地回答大家提出的問題，如今群裡的人早已滿員，「現在蚯蚓研究基地每天都會有農戶過來諮詢。」

法月萍表示，農戶在運用蚯蚓糞解決農作物種植問題後，還會特意將自己種植的農產品特產郵寄到法月萍家裡，以示對她的感謝，「逢年過節，我會收到大量的農產品快遞，有雞蛋 、豬肉等，有的都不知道是誰寄來的，只知道他們是從我這裡學到了種植技術，或者是用了蚯蚓糞。」

「把大棚種成了森林，把西紅柿種成了樹。」有農戶在使用了他們的蚯蚓糞後，給出了這樣的評價。短短的一句話，一直留在了法月萍的心裡，「我覺得這句話是最好的評價，我們所做的一切就是為了讓農民在降低農業生產成本的同時，提高生產質量，幫助農戶致富。」