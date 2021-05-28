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國藥三期臨床結果 效力逾7成 BBC：尚未測試變種病毒

特派記者呂佳蓉／北京28日電
中國國藥新冠滅活疫苗公布三期臨床試驗結果，保護效力逾七成。（路透）
中國國藥新冠滅活疫苗公布三期臨床試驗結果，保護效力逾七成。（路透）

先前已獲世衛認證的中國國藥集團新冠滅活（減毒）疫苗，美國醫學會雜誌26日刊登國藥集團中國生物旗下兩款新冠滅毒疫苗第三期臨床試驗報告，結果顯示，保護效力分別為72.8%及78.1%。這是全球首個正式發表的新冠滅活疫苗三期臨床試驗結果，也是中國新冠疫苗三期臨床試驗結果的首次發表。

來源：YouTube

美國醫學會雜誌刊登的這份報告是依據中國生物新冠滅活疫苗三期臨床試驗結果，總結分析了中國生物所屬北京生物製品研究所（BIBP）、武漢生物製品研究所（WIBP）新冠滅活疫苗的有效性、安全性等三期臨床試驗結果。

報告指出，疫苗所用毒株（WIV04和HB02株）分別分離自武漢市金銀潭醫院的兩名患者，研究結果針對中國生物兩款新冠滅活疫苗隨機、雙盲、安慰劑對照的三期臨床試驗開展的中期分析。

在收集的病例中，僅鋁佐劑（疫苗添加佐劑）組出現兩例重症病例，而兩個疫苗組均未出現重症病例，因此疫苗組對新冠重症的保護效力為百分之百 。不過，報告仍加上但書稱，鑑於重症病例的數量較少，結果還有待進一步收集。整個隨機試驗期間未出現死亡病例。

研究結果顯示，中國生物兩款新冠滅活疫苗兩針接種後14天，能產生高滴度抗體，形成有效保護，且全人群中和抗體陽轉率達99%以上。WIV04疫苗組保護效力為72.8%，HB02疫苗組的保護效力為78.1%。安全性好，不良反應多為注射部位疼痛，程度輕。

另據BBC報導，近日澳門有曾打兩劑國藥疫苗的患者，外遊後確診主要在印度發現的B.1.617變種病毒，引發外界憂慮疫苗能否對抗變種病毒，澳門當局表示，事主是在打針後不足14天就外遊，以致未能產生足夠抗體，但他屬於無症狀患者，顯示疫苗仍有一定保護力。

報導稱，有關中國國藥疫苗的臨床測試是在中東國家進行，該區變種病毒並不普遍，因而暫時沒法提供與變種病毒相關數據。

研究人員表示，這項測試主要對象是健康年輕的中東男性，不能夠直接推斷疫苗對長者、女性、長期病患者的保護效力，有關研究也沒有研究疫苗能否防止無症狀感染，而在眾多參與者中，只有在安慰劑組出現兩宗嚴重症狀確診個案，所以也無法推論疫苗是否能預防嚴重新冠個案。

疫苗 中國 變種病毒

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