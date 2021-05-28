廣深出現本土確診 接種站大排長龍

廣州出現本土確診病例，民眾排隊接種疫苗。（新華社）

廣州、深圳近日都傳出本土確診案例。繼廣州荔灣區 政府要求全體居民進行核酸檢測 後，當地疫苗 接種站出現排隊人潮。

香港01報導，廣州荔灣區連日新增本土個案，患者均屬於「飲早茶群組」，該區自26日起一連兩日開展全員核酸檢測。為加快完成檢測，醫護人員都連夜為市民進行核酸檢測，直至凌晨3時，多個檢測點前仍出現長長人龍。

自由亞洲電台報導，廣州居民王愛忠表示，隨著本土病例增加，居民擔心被傳染，人人都採取防範措施。他說，「廣州現在的形勢確實比較嚴峻。正如媒體報導的，荔灣區有3例，海珠區也有1例，甚至連廣東其他地區如粵西也出現病例。廣州荔灣區政府要求居民全部做核酸篩檢。」

民眾原本擔心國產疫苗保護力不足，現在都感到恐慌。近期，廣東各地民眾爭先接種疫苗。王愛忠說，「以前打疫苗的人還是非常少的，這波疫情發生後，廣州很多人爭著去打疫苗，包括我身邊的同事、朋友，都非常積極地去打疫苗。」

在天河區廣州體育中心的臨時接種站，由於打疫苗的人太多，需要警察出面維持秩序。現場很多人帶著凳子排隊。當局掛出寫有「疫苗供應有限，打針要事前預約」的提示牌，提醒居民先約定時間，再來接種疫苗。現場一位居民說，他之前打疫苗不需要排隊，而且還有小禮物，但沒想到形勢這麼快就發生逆轉。