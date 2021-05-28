中國感染專家：新冠不平等 老人致死率偏高

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏應邀在今年上海紐約大學的畢業典禮發表演說。（取材自上海紐約大學官網）

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，新冠疫情 造成的最大不平等是，老年人的病死率是年輕人的數十倍。如果不是在去年疫情爆發初期就強制民眾佩戴口罩、保持社交距離，中國 最終將會有上億人感染，上百萬人死亡，而且主要是老年人。

張文宏25日應邀在上海紐約大學 畢業典禮發表演說時，特別提及目前仍在全球蔓延的新冠肺炎疫情。他表示，疫情爆發以來，上海紐約大學一直正常上課不受影響。很多人表揚他對上海的貢獻，但他要表達的是，上海可以從容面對疫情，完全是來自團隊的合作，包括疾控中心、醫生，以及參與抗疫的每一個人。

他指出，從疫情開始至今，他已多次和世界各國的專家討論疫情防控策略，大家都對中國在採取非藥物干預方面的成效印象深刻，也表達不同看法。主要是針對疫情防控期間，如何把握生命安全和個人自由之間的平衡，為何在早期就決定強制佩戴口罩、保持社交距離？

張文宏說，「因為我們看到了這種疾病造成的不平等。」他指出，新冠疫情造成的最大不平等是老年人中的病死率是年輕人數十倍。這就意味著對年輕人而言，新冠就是一個大號的流感，但對於老年人來說，卻是死亡殺手。

「如果不採取非常嚴格的非藥物干預措施，最終中國會面臨上億人的感染，死亡人數會達到上百萬，而且主要是老年人。」張文宏表示，面對存在極大不平等性的人類疾病，僅僅依靠醫生和公共衛生專家是無法戰勝疫情的。

他指出，今天，普遍接受過疫苗接種的國家，疫情都開始得到較好的控制，但不同國家之間疫苗接種和醫療供應的不平衡實際上會影響全球範圍內「戰疫」最終的成功。

張文宏說，新冠病毒疫情是人類全球化取得巨大成就時發生的一場全球性公共衛生事件。但全球化並非造成瘟疫蔓延的原因，不能控制瘟疫的原因恰恰是人類的分裂，也許全球化的問題也只能通過人類的團結才能予以解決。