朱家窯 甘肅馬拉松後舉國皆知

朱家窯。（取材自封面新聞）

甘肅 白銀百公里山地越野賽22日因極端天氣致21名參賽者死亡事件中，多名失溫的跑者被當地牧羊人朱可銘及村民帶到山上一座窯洞裡獲救，這座原本只是用來關羊、無人知曉的破舊窯洞「朱家窯」，從牧羊人的歇腳地成了天然的搜救基地，也因為象徵著無邊黑暗中給人希望的光，頓時成為全國皆知的坐標。

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封面新聞報導，22日這天下午，參賽跑者張小濤全身被雨水淋透，被風吹得摔倒了10餘次，覺得自己就快要死了的時候，被朱可銘帶往窯洞獲救，和他同時獲救的還有其他幾位參賽選手。而這個窯洞也是當地胡麻水村村民盧有鐸等人搜救跑者的天然搜救基地。

報導引述朱可銘同族的爺爺輩人物朱萬世表示，黃河岸邊的米家山上有許多人工開鑿的窯洞，分別以姓氏命名，朱家窯是其中之一，記憶裡是他的曾祖父開鑿。山上窯洞多，主要是因為山裡建房並不容易，開鑿窯洞後，洞裡冬暖夏涼，村民在此大概生活了近百年。後來山上的人逐漸搬到了山下，窯洞從私人領地變成生產隊的公有財產，逐漸成為山下牧羊人的臨時歇腳地。

朱家窯大概有6米長，2.5米寬，洞中有個可以睡下至少5人的大火炕，山間的牧羊人經常會將炒熟的小麥和清水，放置此處，讓避風雨的人不會缺少吃喝。如今，朱家窯成了當地坐標，因為它象徵著無邊黑暗中給人希望的光。

另因為救人而火了的朱可銘昨天發布微博 稱，這幾天有太多的媒體給他打電話詢問救人當時的情況，因為接的電話太多，手機 都壞了。他認為自己只是做了一件力所能及的事情，真的沒有什麼。幾天來有很多的公司想和他簽約，說讓他搞直播，能給他帶來很多收益，他和家人們商量過了，覺得自己還是種地、放羊的收穫心裡更踏實些。