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時隔15年 萬佛頂 峨眉山上重開放

中國新聞組／北京28日電
萬佛頂27日重新開放。（取材自紅星新聞）
萬佛頂27日重新開放。（取材自紅星新聞）

峨眉山萬佛頂昨天重啟開放，據了解，這是自2007年萬佛頂暫停向遊客開放後，15年間首次恢復「營業」 。

紅星新聞報導，提到四川峨眉山，不少遊客都以為金頂是峨眉山的最高峰。實際上，峨眉山最高峰是海拔3099米的萬佛頂，比金頂還高20米。27日上午，峨眉山最高峰萬佛頂在時隔15年之後重新對外開放。不過，每天限流2000人。

據峨眉山景區工作人員介紹，以前從金頂到萬佛頂，曾架設有單軌觀光車，被遊客親切稱為「小火車」，軌道全程約2公里，行程10分鐘左右。2006年，觀光車停運檢修，萬佛頂也暫停向遊客開放。如今，時隔15年之後，萬佛頂重新恢復開放。

不過，此次萬佛頂重新開放，單軌觀光車並未同步回歸。目前，遊客只能步行從金頂前往萬佛頂，步遊道全長約3公里，一般情況下，單程步行需要30至60分鐘，加上遊覽時間，往返遊覽考慮時長約3小時。另外，為確保遊客安全，萬佛頂暫不對60歲及以上老年人開放。如遇惡劣天氣或其他特殊情況，萬佛頂也將暫停開放。

據峨眉山景區工作人員介紹，萬佛頂區域入口位於金頂華藏世界牌坊右側，現場微信掃碼登記後免費進入遊覽，單日限流2000人，進入時間為07:00-14:00。金頂索道、雷洞坪車站收班時間為18:00。

據報導，在峨眉山萬佛頂，可觀金頂四大奇觀：日出、雲海、佛光、神燈，雲霧似海，時如波濤翻滾，時又風平浪靜，變幻無窮，奇妙無比。此次萬佛頂重新開放後，萬佛閣的鐘聲也將隨之歸來，每日早上8時進行撞鐘祈福。

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