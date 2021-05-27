左暉才因病過世 傳中國對貝殼找房進行反壟斷調查

路透引述消息人士稱，中國 官方開始對最大的房屋仲介貝殼找房進行反壟斷調查，騰訊控股是該公司的大股東。

報導稱，這是中國監管機構對撮合賣家和買家的平台公司進行的最新一起調查。貝殼找房是房屋交易平台鏈家和貝殼的營運商。中國國家市場監督管理總局上月對該公司及其他十多家互聯網公司發出警告，告誡他們不要濫用市場支配地位，並要求展開自查。

消息人士稱，國家市場監督管理總局最近幾周一直在調查貝殼找房是否強迫地產開發商只在其旗下平台鏈家和貝殼發布房源資訊，亦即所謂的「二選一」。

消息人士還稱，自4月下旬以來，官方已在17家平台公司派駐檢查員，其中包括貝殼找房，以提高反壟斷檢查的效率。目前不清楚調查是否已結束，以及貝殼找房可能面臨什麼樣的後果。

貝殼找房在官方微博帳號上發布聲明，指「貝殼被市場監管總局立案調查的消息是假消息」。

有關反壟斷及二選一，官方最近一次發布消息是在今年4月。市場監管總局4月13日召開互聯網平台企業行政指導會，包括貝殼找房、愛奇藝、百度 等在內的34家互聯網企業被約談，要求業者警惕阿里巴巴一案，各平台企業要在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改。

澎湃新聞報導，58同城CEO姚勁波4月10日曾在其微信 朋友圈發文稱，房產交易領域有更明目張膽的二選一包裝成自願，強烈呼籲國家反壟斷對貝殼進行罰款。

貝殼找房創辦人兼董事長左暉因疾病意外惡化，於5月20日去世。貝殼找房於24日宣布，由公司聯合創辦人、首席執行官彭永東接任董事長。