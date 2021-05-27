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虛擬幣遭監管 礦企屏蔽中國境內IP

中國新聞組／北京27日電
官方下令，中國金融機構不可經營虛擬貨幣業務。(路透資料圖片)
官方下令，中國金融機構不可經營虛擬貨幣業務。(路透資料圖片)

媒體報導，在國務院金融委等單位連續的「重拳」打擊下，部分虛擬貨幣相關企業、交易所已暫停了中國用戶開戶，多家礦機服務平台宣布屏蔽中國地區IP，有挖礦企業則選擇轉戰美國、加拿大、哈薩克等海外地區，進一步清理虛擬貨幣「挖礦」行為已見成效。

澎湃新聞報導，一周之內，虛擬貨幣挖礦和交易遭遇了來自國務院金融委、三大金融行業協會、地方政府的「重拳」出擊，內蒙古自治區發改委也發布「關於堅決打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦」行為八項措施（徵求意見稿）」，對大數據中心、雲計算企業等存在虛擬貨幣「挖礦」行為的，將取消各類優惠政策等，進一步清理虛擬貨幣「挖礦」行為。

報導說，中國進一步的監管行動，已使部分虛擬貨幣交易所暫停對中國用戶開戶。加密貨幣交易所火幣稱，針對部分國家和地區新用戶暫時不開通合約、槓桿、ETP（Exchange Traded Products）等服務。

另有多家礦機服務平台宣布屏蔽中國境內IP。除擁有礦池的火幣，萊比特礦池創始人江卓爾也表示，聯合挖礦業務不會再對中國開放。礦機分時租賃平台比特富富發布公告稱，26日24時升級後平台將屏蔽所有中國地區IP，進一步確保不向中國地區提供租賃服務。雲挖礦平台比特小鹿、實體礦機挖礦平台火星雲礦公告也稱，支持挖礦行業合規化發展，將屏蔽中國境內IP的訪問。

不過另一家加密貨幣交易所歐易（原OKEx）則稱，業務層面目前沒有變化。報導引述一位接近國內大型礦機製造商人士表示，監管政策對其影響不大，因為現在主要的客戶都在海外，占比已近70%，並且其自營礦場都分布在哈薩克、加拿大、美國等地。其所在的公司不會進行業務調整，「因為海外客戶需求太大了。」

報導說，在中國「高壓」的監管政策下，「出海」或是大多數礦企的選擇。火星雲礦宣布部分礦機將轉場至哈薩克礦場。萊比特礦池主要將在北美部署礦場挖礦。

虛擬貨幣 中國 國務院

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