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稱台灣是國家 「玩命關頭9」男星用中文致歉喊我愛中國

記者陳言喬／綜合報導
好萊塢電影「玩命關頭9」中飾演反派的演員約翰希南因先前受訪時稱台灣是國家，引起中國網友不滿，25日火速在微博上道歉。（取材自微博）
好萊塢電影「玩命關頭9」中飾演反派的演員約翰希南因先前受訪時稱台灣是國家，引起中國網友不滿，25日火速在微博上道歉。（取材自微博）

「玩命關頭9」（Fast & Furious 9，又譯「速度與激情9」）主演約翰希南（John Cena，中文名：趙喜娜）半個月前在台灣宣傳影片時，聲稱台灣是第一個可以看到此片的「國家」，在遭到中國大陸網友痛批後，25日凌晨他在微博上用中文並配上影片道歉，稱「對我的錯誤，我很很抱歉……我愛更尊重中國和中國人」。

環球網報導，希南此語引發大陸網友熱議，網友說他學了這麼多年中文想打開大陸市場，這一句話直接全部泡湯。

希南25日凌晨在微博發布錄好的道歉影片，「你好中國，我是趙喜娜，我必須說現在，在『速度與激情9』，我做很多很多採訪…我有一個錯誤，對我的錯誤，我很很抱歉，我必須說現在，很很很很很重要，我愛更尊重中國和中國人」。他並未明確表述自己有什麼錯誤，也沒有提及台灣與中國的關係。

來源：青蜂侠之油管分俠

對於希南的道歉，有網友表示，「請你用中文說台灣是中國的一部分，否則我們不接受」，也有人說「知錯就改」，表示還會支持他。有網友表示他可能是受到了錯誤資訊引導，稱「最起碼做錯了，站出來糾正自己的錯誤，並沒有躲起來不回應。不要有第二次了」。

環球網報導，在最新一部的「速度與激情9」電影中，約翰希南在台灣的宣傳片中，不僅特地用中文和台灣的觀眾打招呼示好，還稱台灣是第一個可以看到此片的「國家」。

中國 台灣 微博

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