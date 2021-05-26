5月洪災重演？ 中國79條河超出警戒水位

受近期持續強降雨影響，中國最大淡水湖鄱陽湖水位迅猛上漲，位於江西省九江市永修縣境內的永吳公路大湖池段被上漲的湖水漫過，形成獨特的「水上公路」景觀。（ 中新社）

中國 多個省市5月中旬開始出現大雨，外界擔憂去年洪水 災情重演，中國水利部表示，今年汛情屬於正常年份範圍，並不排除後期汛情發展的可能，但已做好科學應對的準備。

中國水利部水旱災害防禦司技術信息處處長王為24日稱，從目前情況看，不排除後期汛情發展的可能，但已做好了應對準備。

界面新聞報導，今年5月11日以來，中國南方發生多次強降雨過程。湖南、江西、浙江、福建、廣東、廣西等九省市，有79條河流發生超警（超過警戒水位）洪水，最大超警幅度0.01公尺至3.59公尺，重慶甲高河發生洪水。經歷過去年的大洪災 後，不少人擔憂今年會重演嗎？

中國水利部監測顯示，長江流域烏江水系、三峽區間、洞庭湖水系及鄱陽湖水系共有34條河流發生超警洪水，洞庭湖水系湘江全線超警。據預測，26、27日江淮、江南、華南北部及貴州、湖北等地還將有較強降雨，以中到大雨為主，局部將有暴雨。

王為說，針對長江流域的汛情，有關地區和部門要重點關注近期降雨帶來的江河水位上漲，以及局部地區強降雨可能引發的山洪災害和中小河流洪水，及時發布警示，做好防範和應對。

王為說，今年以來，水利部加快完善防洪抗旱減災工程體系，確保汛前消除隱患，並督促各地及時修復去年被毀水利工程設施，恢復防洪抗旱功能，修復完成率已達94.4%。同時，水利部也會密切監視全國雨情、水情、汛情。

中國去年5月，長江中下游地區、淮河流域、西南、華南及東南沿海等地因持續強降雨引發嚴重洪災，多省暴洪、城區內澇。中國官方今年2月公布的「2020年全國十大自然災害」顯示，當時有超過5581.8萬人因為暴雨洪澇而受災。