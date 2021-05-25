深圳超高樓晃動引驚慌 粵書記、省長親赴調研

深圳賽格廣場大廈出現振動情況，引發民眾驚慌。(取材自微博)

樓高75層的深圳市華強北賽格大廈日前連續3天晃動，引發民眾驚慌逃避。廣東省委書記李希和省長馬興瑞近日赴當地調查研究，要求盡快作出調查結果。

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香港 明報報導，當局強調將組成省內外權威專家聯合調查組，全面檢查評估，盡快交出科學權威的調查結論。

報導說，李希、馬興瑞和深圳市委書記王偉中22日赴深圳市福田區研究針對賽格廣場大廈振動的應對工作，並召開省委書記專題會，聽取深圳市和專家的工作匯報，研究部署下一步工作。

當局稱將加強巡查，做好賽格大廈及附近人員安全管理，深圳市和福田區須負責確保各項部署落實。

此前，賽格集團決定於上周五（21日）封樓。李希等官員表示，要安置及保障大廈商戶及租戶，維護民眾權益和市場穩定；要求對全省建築物、尤其是超高層建築物，展開調查，加強對易受汛期、颱風季影響的在建工地、道路橋梁、江河湖庫及地下空間的安全檢查，重點調查使用時間長、高負荷運轉及人員密集的設施。

賽格大廈是深圳標誌性建築，高355.8公尺，共79層（地面75層、地底4層），總建築面積17萬平方公尺，於2000年落成。本月18日起，大廈連續3天離奇搖晃。