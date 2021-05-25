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上海拾荒老人與老鼠軍團同吃住 牠們爬曬衣竿成奇觀

中國新聞組╱上海25日電

上海浦東一幢公寓附近不時圍著一群人，對陽台上的曬衣竿指指點點，仔細一瞧，竟然是一群老鼠成群結隊地攀爬曬衣竿。原來，居住在屋內的一名拾荒老者，將拾來的垃圾堆放在屋內引來老鼠，老者不但不加以驅趕，還與上百隻老鼠「同吃同住」。

來源：YouTube

新民晚報報導，說起「鼠患成災」，上海浦東新區洋涇街道苗圃路西鎮小區居民們叫苦不迭，數十隻老鼠竄到陽台上嘰嘰喳喳，夜裡動靜大到讓人失眠。有民眾特地養了貓，但發現作為寵物的小貓咪面對老鼠大軍，起不了太大作用；還有居民放置捕鼠籠，雖籠內「戰果豐碩」，仍擋不住「老鼠軍團」前赴後繼地襲擾。

更稀奇的是，老鼠出沒的窗台，甚至成為一處「網紅打卡點」，每天傍晚是「老鼠軍團」出沒最頻繁的時間，還有人「慕名而來」將此奇景拍成影片「留念」。

報導指出，「與鼠同居」的老人2017年搬進，多年前老伴過世，膝下無兒女，每天獨來獨往，天剛亮就出門撿垃圾。其實老人有退休工資，但就是不用；家裡有衛生間不用，用公廁；有廚房不開火，就吃撿拾的「剩菜剩飯」，不光自己吃，還「餵養老鼠」，時間一久，老鼠繁衍聚集成了「軍團」，屋裡的洗衣機、電視機都被老鼠咬壞。

當地居委會曾多次前往老人家中溝通未果，當問及老者「養鼠」的原因，老者提到，自己「把牠們當寵物」，濕垃圾拾回家中，自己以此為食，剩下的就用來餵養老鼠。

日前居委會強制為老人清理屋子，「隔著口罩，氣味都上腦，只能用嘴巴呼吸，不能用鼻子呼吸，屋子裡老鼠亂竄。」九位環衛工人共清運了兩輛卡車垃圾，撲滅老鼠超過百隻。

報導稱，「鼠患」雖暫告一段落，但由於老人沒想改變習慣，恐日後再生，居委會只能找上律師，律師卻說老翁家中是他的私人空間，確實不能強制處理他的物品和消毒。目前老翁和居民還是無法取得共識，居民相當擔心他會故態復萌，只得加強社區的清潔，希望他不要再養老鼠了。

上海民宅「老鼠軍團」成群結隊爬曬衣竿成奇觀。(取材自新民晚報)
上海民宅「老鼠軍團」成群結隊爬曬衣竿成奇觀。(取材自新民晚報)
上海獨居老人屋子裡老鼠亂竄。(取材自新民晚報)
上海獨居老人屋子裡老鼠亂竄。(取材自新民晚報)
環衛工人為老人清理屋子，清出兩卡車垃圾。(取材自新民晚報)
環衛工人為老人清理屋子，清出兩卡車垃圾。(取材自新民晚報)

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