中國打新冠疫苗5.1億劑次 但離群體免疫仍遠

中國國家衛健委稱，截至5月23日，累計接種新冠疫苗逾5.1億劑次。圖為遼寧瀋陽一名清潔隊員正在接種疫苗。（Getty Images）

為盡快建立起群體免疫屏障，中國 正加速施打疫苗 。據中國國家衛健委官網，截至2021年5月23日，中國累計報告接種新冠病毒疫苗5億1085.8萬劑次，距突破「4億級大關」僅隔七天。但若依鍾南山「中國至少需要72.9%的接種率才能達成群體免疫」說法，中國離群體免疫仍有一段距離。

南方都市報報導，中國工程院院士鍾南山近日在第20屆亞洲科學理事會大會上表示，假設疫苗保護率可以達到比較理想的80%，中國至少需要72.9%的接種率才能達成群體免疫。

此外，中國疾病預防控制中心的一位專家在一個學術研討會上透露，目前，全國31個省區市已經接種新冠疫苗5億劑次，完成兩劑次接種的人口數量大約為1.2-1.3億人，完成全程免疫的人群覆蓋率約為9%。「距離達到群體免疫的免疫屏障還有距離。」

中新社報導指出，中國新冠病毒疫苗接種量於3月27日突破1億劑次、4月21日超過2億劑次、5月7日超過3億劑次、5月16日超過4億劑次，間隔分別為25天、16天、9天。再到此次相隔7天，施打疫苗明顯加速。

自5月13日以來，中國新冠病毒疫苗每日接種量均高於1200萬劑次，5月20日更是達到1700多萬劑次，創下單日最高接種量。

中國疾病預防控制中心研究員邵一鳴近期表示，每增1億劑次接種時間不斷縮短，一方面是因疫苗產能提高，另一方面是接種速度也提高。

據中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶此前指出，中國目前正在使用七種新冠疫苗，包括批准附條件上市的三種滅活疫苗和一種腺病毒疫苗，以及三種獲批緊急使用的疫苗，即一種蛋白亞單位疫苗和二種滅活類疫苗。

福建衛健委24日發布，23日福建省又新增一例來自台灣 移入確診個案（廈門市報告），22日和23日兩日福建累計有四例台灣移入的個案。