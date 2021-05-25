我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

安徽戰疫 六安100萬人10天篩3輪

記者林則宏／綜合報導
為確保六安核酸檢測工作順利完成，安徽從省內調派2340人，兩座行動實驗室、七部檢測車支援六安。（取材自安徽省衛健委官網）
為確保六安核酸檢測工作順利完成，安徽從省內調派2340人，兩座行動實驗室、七部檢測車支援六安。（取材自安徽省衛健委官網）

台灣晚三周發現本土疫情的安徽省六安市，以不到十天時間，24日完成對全市約100萬市民的第三輪核酸檢測。由於反應迅速，安徽成功控制住疫情而未對外擴散，截至23日安徽本波疫情累計報告確診病例僅8例。

來源：YouTube

台灣時隔72天，於4月23日再度出現新冠肺炎本土病例，患者是一名印尼籍華航貨機機師在澳洲確診，指揮中心隨後開始追查其在台接觸對象，但未能成功控制住疫情蔓延。

安徽六安則是本月13日凌晨，當地醫院在對一名就診患者進行例行核酸檢測時，發現其檢測結果呈現陽性後，立即展開疫情溯源調查，並於14日迅速對主城區開展全面核酸篩檢。

根據安徽省衛生健康委員會公告，從5月13日至23日24時，安徽省共報告確診病例8例，其中合肥市2例，六安市6例。此外，六安還共報告無症狀感染者12例。

六安本月19日已完成第二輪全面核酸普篩，共採樣105萬298份，檢測結果全部為陰性。

但為防有漏網之魚，22日14時起，六安針對主城區及重點區域又展開第三輪核酸普篩，預計24日24時，全市600多個檢測點就能完成對約100萬市民的採樣檢測。

台灣因一直不重視核酸檢測，因此檢測量能有限。以台北市為例，目前一天只能完成千餘人的檢測。

根據中央流行疫情指揮中心官網數據，從去年1月新冠肺炎疫情爆發後，台灣包括通報個案、社區實驗室監測、群聚監測、疑似流感重症檢驗陰性個案及自費檢驗項目，截至今年5月17日，一年多來累計只完成61萬865件、56萬6073人次檢驗。

檢測 疫情 台灣

上一則

傳北京施壓 馬雲將辭湖畔大學校長

下一則

中國打新冠疫苗5.1億劑次 但離群體免疫仍遠

延伸閱讀

台5/23 本土確診287例+校正回歸170例 單日6死創新高

台5/23 本土確診287例+校正回歸170例 單日6死創新高
台新增本土334例確診、校正256例 總計9天破3千例

台新增本土334例確診、校正256例 總計9天破3千例
菲傭初確變種病毒 香港又封區 維港灣6座760人0確診

菲傭初確變種病毒 香港又封區 維港灣6座760人0確診
安徽遼寧本土疫情源頭未明 廣州出現本土確診

安徽遼寧本土疫情源頭未明 廣州出現本土確診

熱門新聞

中國地產首富，「貝殼找房」、「鏈家」董事長左暉。圖取自新浪財經

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

2021-05-20 16:05
片中主角揭曉「裸聊正妹」是由男人假扮。（取材自微博）

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

2021-05-17 11:00
女子露出詫異的表情。（取材自瀟湘晨報）

深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對

2021-05-22 10:00
袁隆平被稱為中國雜交水稻之父。（中新社）

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

2021-05-22 02:00
青海果洛州瑪多縣發生7.4級地震。新華社

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

2021-05-21 19:55
網傳劉男同事稱他喜歡在朋友圈曬女朋友，但拍照角度有些奇怪。（取材自電商報）

華為男遭爆騙砲千女 他回嗆憑實力：哪個男的不髒？

2021-05-21 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼
專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因
赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去
打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐
研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡

研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡