中國史上最嚴調控發威 深圳學區房「跳水」狂跌662萬

阿里拍賣網上一套國城花園房源以2206萬元成交，成交價與2月初同一戶型房源相比，狂降662萬元。（取材自中國經濟網）

「史上最嚴調控」發威，炒房不香了。日前阿里拍賣 網上，有一套位於中國 深圳的國城花園房源以2206萬元人民幣（約343萬美元）成交，成交價與2月初同一戶型房源相比，狂降10%、662萬元。

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自由亞洲電台報導，這並非個例。自2月8日官方指導價發布以來，深圳二手房市場接近冰封，連「最堅挺」的學區 房都開始「批量」降價、跌落神壇。國城花園堪稱深圳學區房的「標竿」，此前成交價一直高不可攀，但近日卻因為一場拍賣成交價大跌，引發市場高度關注。

中共政治局會議4月底明確提出，要堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，增加保障性租賃住房和共有產權住房供給，並防止以學區房等名義炒作房價。

中國證券網報導稱，國城花園位於深圳福田百花片區，可以說是學區房中的「愛馬仕」。樓盤僅有兩棟，其中一棟為3梯8戶的大戶型，另一棟則為3梯12戶的小戶型。鏈家網站顯示，國城花園於1995年建成，樓齡已超25年；但該樓盤因有深圳實驗小學和深圳實驗學校（中學）兩個一流學區加持，備受家長青睞。

事實上，從近期市場情況看，這些頂級學區房的房源不僅拍賣價降了，連業主放盤價也開始下跌。

深圳學區房價大跳水，陸媒稱是「史上最嚴調控」發威。（取材自每日經濟新聞）

在南山，一個名為「觀海台」的樓盤房源，兩天內報價下調140萬。其中，5月7日下降110萬；5月8日，業主又下調了30萬。該樓盤位於南山區商業文化中心區，有配套名校。

位於南山中心區的海印長城也有降價情況，該樓盤配套的學位是附屬南山二外學府中小學。貝殼網顯示，該樓盤一74平米房源近兩週降價兩次，降價64萬。此外，萊蒙水榭春天5期、中海陽光玫瑰園、八卦嶺片區等分佈於龍華、南山、福田等區的學區房均有業主降低放盤價。

目前，深圳學區房在史上最嚴調控政策下已有鬆動跡象，這能否持續，是否會蔓延至其他城市，值得市場關注。