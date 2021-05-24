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工程院院士張伯禮：中醫戰疫勝利 日、澳向中求藥方

中國新聞組／北京24日電
中國工程院院士張伯禮。（中國食品藥品網）
中國工程院院士張伯禮。（中國食品藥品網）

席捲全球的新冠肺炎疫情，讓中醫藥躍上檯面，日本澳洲據說都找中國求中醫藥方。在東方衛視「這就是中國」節目中，復旦大學中國研究院院長張維為教授和中國工程院院士、天津中醫藥大學教授張伯禮院士，對中醫藥在抗疫過程中發揮的作用和經驗進行了解讀總結。

來源：YouTube

觀察者網報導，張維為指出，從2020年1月27日開始，中醫藥就介入新冠肺炎治療。武漢當時的15家方艙醫院中，由張伯禮院士率領的中醫藥團隊接管了江夏方艙醫院，醫院實行集中管理、分類救治，一共收治了564個患者，沒有一例轉為重症，沒有一例出去以後復陽。

張伯禮說，在沒有疫苗、沒有特效藥的情況下，中國嚴格地隔離，普遍服用中藥，取得了這場勝利。

被問到日韓受中醫文化影響很大，他們也有自己的漢方藥，但在這次疫情當中，他們為何卻沒有藥可用？

張伯禮說：「這個問題非常的深刻，這次疫情日本就是無藥可用。日本找我要藥，我已經答應他了，把我的藥給他。這個藥在中國是合法的，但在日本不合法，得走一個申報程序，大概得用一年到兩年的時間，來不及了。」

他說，日本的漢方藥基本是學習的中國的藥，但是理解比較死板，實際我們新冠肺炎也是從古代中醫方子變化來的，因為中醫辨證論治，我們是理、法、方、藥一致。中醫既有理，也有法，也有方，也有藥，所以我們說醫和藥不可分。日本廢醫存藥的弊端就見到了。

他說，這回澳洲也找他要方子，他要澳洲把氣溫情況、濕度情況、還有病人的舌相照發過來，再根據這些東西開方子。他說武漢和澳洲都是一個病毒，表現不一樣，中醫叫因時因地而製宜。澳洲發來以後，他給他們開了張方子，天澳1號、天澳2號給他們，現在也在用了。

一場新冠肺炎疫情，讓中醫藥躍上檯面。（Getty Images）
一場新冠肺炎疫情，讓中醫藥躍上檯面。（Getty Images）

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