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習近平悼念袁隆平：為中國糧安貢獻重大

中國新聞組／北京24日電
5月22日晚，天津市地標建築天塔被點亮，悼念當日去世的袁隆平。（新華社）
5月22日晚，天津市地標建築天塔被點亮，悼念當日去世的袁隆平。（新華社）

「雜交水稻之父」袁隆平遺體送別儀式今天上午在湖南長沙舉行，民眾23日冒雨排隊獻花悼念，致長沙城內大小花店的鮮花幾乎售空。中國國家主席習近平則透過代表探視袁隆平家屬的湖南省委書記許達哲，轉達對袁隆平為中國糧食安全、農業科技創新、世界糧食發展作出重大貢獻的高度肯定，並要求廣大黨員、幹部和科技工作者向袁隆平學習。

綜合報導，受習近平委託，23日下午許達哲專程看望了袁隆平院士的家屬，轉達習近平對袁隆平的深切悼念和對其家屬的親切問候。習近平強調，對袁隆平的最好紀念，就是學習他熱愛黨、熱愛祖國、熱愛人民，信念堅定、矢志不渝，勇於創新、樸實無華的高貴品質，學習他以祖國和人民需要為己任，以奉獻祖國和人民為目標，一輩子躬耕田野，腳踏實地把科技論文寫在祖國大地上的崇高風範。

袁隆平遺照。（取材自紅網）
袁隆平遺照。（取材自紅網）

袁隆平同志家屬對習近平的關心厚愛表示衷心感謝，表示要繼承袁隆平的遺志，努力工作，奉獻社會，絕不辜負黨和人民以及社會各界的關懷。

袁隆平遺體送別儀式今天上午在湖南長沙明陽山殯儀館舉行，家屬表示，根據袁隆平喪事從簡的遺願和當前疫情防控形勢，23日長沙明陽山殯儀館不安排接待群眾前來悼念。

5月23日，湖南長沙，民眾排隊悼念袁隆平。當日，來自全國各地的民眾在湖南雜交水稻...
5月23日，湖南長沙，民眾排隊悼念袁隆平。當日，來自全國各地的民眾在湖南雜交水稻研究中心悼念袁隆平。（中新社）

不過，這依然阻擋不住絡繹而來的人群，和全國各地網購訂單獻上的鮮花。自22日傍晚起，來自各地的眾民眾就自發冒雨前往湖南雜交水稻研究中心弔唁廳以及明陽山殯儀館悼念袁隆平並排隊獻花，部分人龍綿延達兩公里。另截至23日13時30分許，湖南客戶端袁隆平網上悼念廳累計超過510萬人次在此獻花致祭。

來源：通視

到明陽山殯儀館送花的一位快遞員稱，網購訂單來自全國各地，一家平日生意一般的花店一上午也有300多個訂單。長沙城內大小花店的鮮花幾乎售空。

「今天帶著一家人都過來了，是讓他（孩子）感受一下，傳承這種家國情懷。」長沙市民李先生說，他父輩忍受過大饑荒，刻骨銘心，是袁老先生的貢獻讓國民擺脫了飢餓。

聯合國經濟和社會事務部22日發文緬懷袁隆平，稱讚袁隆平研發的雜交水稻使數百萬人脫離了飢餓，是「真正的糧食英雄」。世界糧食獎基金會主席芭芭拉．斯廷森稱袁隆平是這個時代國際糧食領域「最值得稱頌的領軍人物」之一，將會被人們長久懷念。

5月23日，在長沙明陽山殯儀館外，來自各地的民眾冒雨排起了長龍，獻花送別袁隆平。...
5月23日，在長沙明陽山殯儀館外，來自各地的民眾冒雨排起了長龍，獻花送別袁隆平。（中新社）

袁隆平 習近平 中國

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