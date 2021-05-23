眼科泰斗夏德昭、文博專家楊伯達相繼離世

眼科專家夏德昭。(取材自觀察者網)

「中國 肝膽外科之父」吳孟超、「雜交水稻之父」袁隆平 相繼過世，讓中國網民一片哀戚。報導說，除了這兩位，「中國眼科醫學界泰斗」夏德昭、文博專家楊伯達也離世。短短三天時間，中國失去了四位國之棟梁，令人痛惜。

新華社報導，夏德昭於20日16時28分在瀋陽過世，享年104歲；故宮博物院原副院長、文博專家楊伯達21日12時40分在北京 去世，享年94歲；22日當天，吳孟超和袁隆平「雙星隕落」，時間只差了2分鐘。

健康時報報導，被譽為「中國眼科醫學界泰斗」的夏德昭，創建了中國醫科大學眼科學專業，也創立中國角膜移植術，先後開展了部分角膜移植、板層移植、次全移植、次全移植上的部分移植、結膜連板層角膜移植等多個項目。短短幾年間，他所在的中國醫科大學附屬第一醫院成為當時全國最大規模的眼科單位，開拓了角膜移植治療研究的新階段。

20世紀50年代末，面對眼科「不治之症」視神經疾病，他取中西醫所長，開創性地提出「兩種視力」說，並率先提出了視神經疾病的偏心固視現象，超前、創造性提出了「視力性質分析」的臨床眼科新理論。他的很多年輕學生記得，100歲的夏德昭興致勃勃地出現在學術會議上，風趣地為後輩傳道解惑。 「百歲只是起點，我是一個典型的『00後』，要把自己的從醫經驗毫無保留地傳承給年輕一代醫生。」夏德昭說。

新華社報導，故宮博物院原副院長、文博專家楊伯達將工藝美術史與藝術史學、歷史學、考古學等學科理論相結合，撰寫專著50多部、論文480餘篇，曾多次牽頭組織海內外知名學者召開專題學術研討會。他首先提出「玉學」「玉文化」「玉文化是中華文明的奠基石」「玉石之路」等新論點，為古玉研究開創了嶄新途徑，受到國內外專家、學者的高度重視。