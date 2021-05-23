袁隆平的研究解決14億人吃飯問題 91歲辭世民眾淚送

「雜交水稻之父」、中國工程院院士、「共和國勛章」獲得者袁隆平，5月22日13時07分在湖南長沙逝世，享年91歲。 圖為袁隆平2007年在實驗田觀察水稻長勢。(新華社)

畢生研究和培育水稻雜交、解決中國 14億人「吃飯」問題的「雜交水稻之父」袁隆平 ，22日病逝湖南長沙，享壽91歲，大批民眾冒雨送別靈車。中央農辦、農業農村部稱他的離世是中國「三農」領域重大損失。聯合國亦發微博讚揚袁隆平傑出糧食貢獻，並以「國士無雙，一路走好」悼念。

5月22日下午，運送袁隆平院士遺體的靈車從醫院出發前往長沙陽明山殯儀館，中途專程繞行他曾工作過的湖南雜交水稻研究中心及其居住地，沿途有市民和學生自發前來送別。 （中新社）

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人民日報報導，袁隆平是中國研究與發展雜交水稻的開創者，也是世界上第一個成功利用水稻雜種優勢的科學家，他於1964年開始研究雜交水稻，成功選育了世界上第一個實用高產雜交水稻品種「南優二號」，雜交水稻的成果自1976年起在中國大面積推廣應用，使水稻的單產和總產得以大幅提高。到去年，最新育成的第三代雜交稻三優一號，全年畝產已達1530公斤。

袁隆平還多次赴印度、越南 等國，傳授雜交水稻技術幫助克服糧食短缺和饑餓問題。目前雜交水稻已在印度、孟加拉、印尼、越南、菲律賓、美國、巴西、馬達加斯加等40多個國家和地區大面積種植，年種植面積達800萬公頃，平均每公頃產量比當地優良品種高兩噸左右。不僅確保中國糧食安全、農業科學發展，也為世界糧食供給做出卓越貢獻。

袁隆平多年來獲獎無數，2019年9月獲得國家主席習近平授予最高榮譽勳章「共和國勳章」。

袁隆平保健醫生透露，今年3月10日，袁隆平在三亞雜交稻研究基地摔了一跤，引發身體不適。4月7日，轉到長沙住院治療，不幸昨天因多重器官衰竭過世。

22日下午4時許，袁隆平離世的消息被證實，靈車由中南大學湘雅醫院駛出時，現場已有大批民眾手持鮮花、黑色的橫幅等候，民眾神情哀淒，大喊「袁爺爺，一路走好」，向袁隆平告別。靈車並專程到湖南雜交水稻研究中心，讓袁隆平再看一眼他畢生研究的雜交水稻。

5月22日晚，天津廣播電視塔以燈光投影的方式，緬懷當天逝世的中國雜交水稻之父袁隆平。 （中新社）

天津廣播電視塔昨晚以燈光投影的方式，緬懷袁隆平；官媒新華每日電訊建議應為袁隆平院士的逝世降半旗誌哀。

袁隆平曾說過，之所以選擇水稻作為畢生事業，與幼年一次參觀園林場的經歷有關。他曾對外界描述過自己的夢想，「我做過一個夢，夢見雜交水稻的莖稈像高粱一樣高，穗子像掃帚一樣大，稻穀像葡萄一樣結得一串串，我和我的助手們一塊兒在稻田裡散步，在水稻下面乘涼。」他還希望雜交水稻覆蓋全球，如今他的夢想都已逐一實現。

2019年9月16日，袁隆平出席湖南農業大學2019級本科新生開學典禮。( 中新社)