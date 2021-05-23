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掛心雜交水稻50年 「袁爺爺」還有兩個夢想

中國新聞組／北京23日電
袁隆平50多年來致力於雜交水稻技術的研究、應用與推廣。(取材自人民網)
袁隆平50多年來致力於雜交水稻技術的研究、應用與推廣。(取材自人民網)

「雜交水稻之父」袁隆平曾透露，他晚年還有兩個夢沒圓，一是超級雜交稻高產、更高產、超高產的「禾下乘涼夢」，另一個是完成「雜交水稻覆蓋全球夢」，這兩項任務是他想送給中華人民共和國成立70周年的生日禮物。袁隆平主張的反食品浪費是剛通過「 反食品浪費法」的重要立法精神，網民昨天紛紛曬出光盤告慰「袁爺爺」：「我中午把飯乖乖吃光了。」

來源：YouTube

新京報報導，袁隆平50多年來致力於雜交水稻技術的研究、應用與推廣，直到2019年近90歲，他仍幾乎每天都要去試驗田「打卡」，觀察雜交水稻的長勢，心裡放不下自己的稻田。

報導說，袁隆平在50年代最初從事紅薯育種研究教學，因當時國家糧食非常短缺，他轉而從事國家最需要的水稻育種。從「南優2號」到超級稻，幾十年來，袁隆平對雜交水稻不斷改良。雜交稻目前已經覆蓋了全中國和許多國家。但他心心念念的還是兩項任務。

袁隆平曾在一次採訪中透露，他晚年還有兩個夢沒圓：「禾下乘涼夢」和「雜交水稻覆蓋全球夢」。 「禾下乘涼夢」指的是超級雜交稻高產、更高產、超高產； 「雜交水稻覆蓋全球夢」是希望超級稻走出國門。

「我希望今年的示範田，實現畝產1200公斤、每公頃18噸，向中華人民共和國成立70周年獻禮。」他曾說。據了解，目前全國有四個示範片正攻關畝產1200公斤的目標，其中兩個有望在今年10月實現畝產1200公斤。

袁隆平給自己定的另一個任務則是海水稻。「我打了一個報告給總理，希望他支持這方面的研究，他批了『非常同意』，要特事特辦，成立國家耐鹽鹼水稻技術創新中心。」第一批希望畝產達620公斤，他曾表示很有信心能完成這個任務。

另全國人大常委會上月表決通過「反食品浪費法」的多年前，袁隆平就呼籲將浪費當成犯罪行為限制。澎湃新聞報導，袁隆平2013年接受央視訪問時說，辛辛苦苦地鑽研來提高水稻產量，卻被浪費了；他建議政府要出台法規政策，把浪費當成犯罪的行為來限。這也成為「反食品浪費法」的重要立法精神。

中國網民們昨天紛紛在網上曬出自己的光盤並稱「不浪費糧食是對袁老最好的告慰」，「我中午把飯乖乖吃光了」也成為熱評。「網友集體悼念袁隆平」話題在微博閱讀量超1億。

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