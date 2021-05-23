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搶發袁隆平死訊 CGTN「被闢謠」 網民辱袁封號一年

中國新聞組／北京23日電
有微博帳號涉發布侮辱攻擊袁隆平的言論，被封號一年。（取材自微博）
有微博帳號涉發布侮辱攻擊袁隆平的言論，被封號一年。（取材自微博）

雜交水稻之父袁隆平逝世的消息22日在網上掀波，環球電視網（CGTN）上午搶先發布袁隆平「死訊」，在袁隆平秘書楊耀松闢謠後，CGTN道歉，新華社和央視下午才證實袁隆平逝世。還有微博用戶發布袁隆平的謠言、侮辱，涉事帳號遭管理方做出關閉帳號一年的處罰。

「袁隆平逝世」的消息一發布就登上微博熱搜第一名，短短一小時內閱讀量就超過4億次，有近200萬則帖文討論。

自由亞洲電台報導，CGTN周六早上10時許，在官方微博發布「『雜交水稻之父』、中國工程院院士、『共和國勛章』獲得者袁隆平因病醫治無效，於2021年北京時間5月22日上午在長沙逝世，享年91歲」消息，消息有英文版本。

隨後，袁隆平秘書處在早上11時許證實，網上關於「袁隆平逝世」是假消息，袁隆平當時在醫院接受治療。CGTN其後立刻刪除「袁隆平病逝」的帖文，並為報導不慎深表歉意。直至下午，新華社和央視報導發布後才證實袁隆平離世。

香港01報導，袁老逝世的消息傳來，民眾都不願意接受這樣的現實，在新華社報導袁隆平病逝消息的帖文下，至今已有超過30萬則留言。網民紛紛深切哀悼袁隆平，有人大讚袁隆平「養活了十幾億中國人」，形容是「國士無雙」，亦有人引用袁隆平的語錄「我畢生追求就是讓所有人遠離飢餓」致敬。

有人說袁老堅持到13點07分才離去，是想等大家吃完午飯，才能安心離開。不少網友曬出了自己的光盤，「不浪費糧食是對袁老最好的告慰」、「我中午把飯乖乖吃光了」也成為熱評。

新浪微博社區管理官方發布消息稱，有部分帳號在微博內發布傳播針對功勳英雄人物的謠言、侮辱攻擊等內容，造成了惡劣的社會影響。因此對涉事帳號做出關閉帳號一年的處置，後續的處罰將依據相關法律法規研判。

也有微信用戶在微信群發布多條侮辱袁隆平的言論，造成惡劣影響。警方接獲舉報後，於當日21時許將該人查獲。目前，該人已被朝陽公安分局依法刑事拘留。

袁隆平 微博 微信

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