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校外參觀保時捷工廠 這群南京小學生讓大人吵翻了

中國新聞組／北京22日電
南京一小學的學生參觀保時捷工廠。(視頻截圖)
南京一小學的學生參觀保時捷工廠。(視頻截圖)

近日幾張南京幼兒園、小學生參觀保時捷中心的照片在網上引發熱議。網友批評帶孩子參觀奢侈品牌汽車會樹立不好的價值觀；也有人大讚學校帶孩子開拓眼界。南京鼓樓區教育局科長朱女士20日表示，這是一個正常的教學活動，希望大家能理性看待。

來源：YouTube

掌上社評報導，南京拉薩路小學每個學期都會舉辦為期一周的學程周，這也是這所小學的一個辦學特色和亮點。這個學程周會發動家長的資源，提供各種能為孩子開拓視野的活動。

這一次學程周活動，學校上午帶孩子們去參觀了動車、圖書館，當天下午有學生家長聯繫了這家工廠，並帶孩子們去進行了參觀，了解汽車的結構，新能源汽車和燃油汽車使用起來有什麼區別。

網傳照片顯示，一個歡迎牌上面寫著「歡迎拉薩路小學同學們蒞臨參觀，南京寧南保時捷中心」，還有一張幼兒參觀保時捷的圖片寫著「歡迎碧桂園國際幼兒園的小朋友們，南京江寧保時捷中心」。孩子們圍著外表晶亮的綠色保時捷觀看，展區後方還停放著多輛新車。

照片傳出後卻在網上引發正反批評。有人質疑參觀奢侈品牌保時捷傳遞了怎樣的價值觀？幼兒園就開始內捲了？但也有人支持學校這樣做，「參觀拖拉機是不是就不會有爭議了」、「自己買不起還不讓孩子看」、 「精英教育傷了異議者的自尊」。

紅星評論指出，孩子的心思沒那麼複雜，他們的心田裝不下那麼多的「功利」。大人向孩子們展示一款尖端產品的「單純」，而不是以眾口鑠金的方式讓孩子們產生別樣的疑慮。

評論稱成年人警惕孩子們從小就被不正確的價值觀「帶歪」，心情是可以理解的。但需要正視的是，僅就一場課外活動就得出價值觀存疑、開始內捲的結論，未免顯得過於敏感。

南京一小學的學生參觀保時捷工廠。(視頻截圖)
南京一小學的學生參觀保時捷工廠。(視頻截圖)

汽車 教育局 圖書館

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