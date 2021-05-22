廣州出現本土確診 連夜封閉檢測

遼寧、安徽、廣州分傳本土病例，圖為安徽民眾排隊等待接種疫苗的畫面。（Getty Images）

繼遼寧、安徽後，廣州也再傳本土確診案例。廣州市政府21日傍晚舉行新聞發布會，宣布廣州市荔灣區 20日出現新冠肺炎疑似陽性人員，該名75歲女性是自行到荔灣區中心醫院就醫時確診，為輕症患者，密切接觸16人，均已接受隔離採樣。

綜合媒體報導，上述患者在確診前曾到訪的處所，從20日晚間已經開始陸續就近安排至少七處大型核酸檢測 點，目前涉事商業大樓及相關住宅已封閉，每個檢測點都有大量居民在排隊檢測，時有載著增援醫護人員的中巴車駛入檢測現場。此外，當局並要求全市住宿餐飲行業從業人員做好疫苗 接種，並強調接待家庭私人聚會聚餐一般控制在10人以下。

截至21日晚，該病例病毒源頭尚未明確，但官方指，正在核查是否有與遼寧營口、瀋陽和安徽六安確診病例的軌跡重合情況，這也意味著，廣州或已初步排除境外輸入引發本土病例的可能性。

據官方通報，郭姓婆婆18日已有低熱等症狀，並自行服用感冒藥。由於未見好轉，20日，其前往廣州市荔灣區中心醫院發熱門診就診。21日凌晨，疾控部門初篩為新冠病毒核酸陽性，後經多級疾控中心覆核並結合臨床表現，確定其為新冠病毒確診患者。

消息傳出後，網上熱傳一份郭婆婆自9日以來的活動軌跡，引發輿論關注。根據這份疑似流調人員處傳出的行程表顯示，郭婆婆在10天內，先後前往5家茶餐廳，1家菜市場（多日反覆前往），並於20日前往當地最大一間新冠疫苗接種點所在的荔灣區中心醫院。21日傍晚，發布會正式公布了阿婆的活動軌跡，所去的場所基本與上述流調表一致，且多出一間茶餐廳。

廣州市副市長黎明在昨晚的新聞發布會上表示，患者的16名密切接觸者，均已隔離及採樣，包括其7名家人在內，核酸檢測均為陰性。次密切接觸者67人，已出結果的65人亦為陰性。21日當天已採集的重點區域人群，已出病毒核酸結果的都為陰性。而在環境監測方面，患者家中2個樣本為陽性，其餘場所的已出結果的暫均為陰性。