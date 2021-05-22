鍘特斯拉防資訊外洩？京滬政府機關傳祭「禁停令」

中國部分政府機關的工作人員被告知，特斯拉汽車不得停泊在政府辦公區域內。圖為早前市民在上海車展參觀特斯拉車輛展區。（中新社）

電動車巨頭特斯拉 近年在中國 受歡迎，但攝錄、感應器等系統引起中國當局警惕。繼軍方禁特斯拉後，路透引述消息人士報導，由於擔心車內攝影機導致資訊外洩，北京和上海的至少兩家政府機構，主管人員已口頭指示在辦公區域內不要停放特斯拉，這意味中國官方對特斯拉的管控愈趨收緊。

路透報導，上述消息人士說，不清楚有多少輛汽車 受到影響。目前尚不清楚是否北京所有政府辦公室都採行這項限制，也不清楚這項措施是正式的政府禁令還是只是機構官員採取的做法，這項措施是否適用於各地的國家機關，也不得而知。

據了解，雖然很多品牌的汽車都使用感測器和攝影機輔助駕駛，但知情人士表示，該限制舉措目前僅適用於特斯拉。限制再次顯示，在與華盛頓關係緊張之際，中國繼續對這家美國電動汽車製造商保持警惕。

對此，外交部發言人趙立堅21日被路透記者問及事件時稱：「我不了解你說的情况。」國務院新聞辦和特斯拉中國目前尚未回應。

之前業界人士表示，因安全及客服投訴在中國面臨審查的特斯拉，正在加強與監管機構互動並擴編政府關係團隊。

在中國軍方3月禁止特斯拉汽車進入軍事設施區域幾天後，特斯拉執行長馬斯克在中國發展高層論壇的視訊討論會上提到，如果特斯拉利用車子收集情報，公司就會被關閉了。

特斯拉表示，將在中國設立一個數據中心，並正在為中國的車主開發一個數據平台。

中國已躍身成全球最大汽車市場，特斯拉在上海的超級工廠去年正式投產。儘管全球晶片短缺，特斯拉3月仍在中國創下有史以來最佳單月銷售紀錄，售出超過3萬5000輛中國產Model 3及Model Y電動車。