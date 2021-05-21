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64年茅台酒拍賣 115萬天價成交

中國新聞組／北京21日電
產自1957年的五星牌茅台酒。（取材自微信）
產自1957年的五星牌茅台酒。（取材自微信）

在5月19日舉行的一場拍賣會上，一瓶產自1957年五星牌茅台酒，以人民幣115萬元天價成交。

茅台時空微信公眾號報導，一位資深老酒藏家嘆息，「我準備了70萬元，可惜還是與這瓶陳年好酒失之交臂。」這位來自南京的藏家表示，「賣掉了一些股票基金，籌集了70多萬元，原本以為十拿九穩。」甚至為了穩妥起見，還花了千元請北京朋友在藏品公開展出時到現場查驗，沒想到最後還是一場空。

這瓶酒有何不同？貴在哪裡？「這瓶五星茅台產自1957年，距今已有64年，它之所以貴，貴在保存完整性。」這位藏家表示，「它外包裝為醬色釉土陶瓶，軟木塞加豬尿泡封口，瓶口再用方形紙質標籤封口，上印圓形『貴州』二字，瓶身正面標籤有『地方國營茅台酒廠出品』字樣和『五星』商標。由於歷史條件和包裝限制，如此完好的保存實屬難得，其貴在存量少。」

「不少人正站在資產選擇的十字路口，選擇買股買基金，還是買黃金，或是繼續買房子。」另一位藏家認為，對於不少另類資產投資人來說，這場拍賣會成為了「風向標」。「我關注的是整體行情，絕非突出個例。我感興趣的是資金流向。」他提醒，收藏白酒保值率不低，但專業要求很高，普通人難以達到。特別是名貴酒易現贗品，一旦判斷錯誤，極容易發生大的損失。

拍賣 微信 北京

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