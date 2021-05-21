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520搶領證…代排小哥賺外快 老爸為「公主」排通宵

中國新聞組／北京21日電
520好日子，大伙搶「領證」，排通宵者大有人在。（取材自河南商報）
520好日子，大伙搶「領證」，排通宵者大有人在。（取材自河南商報）

一年一度的5月20日（諧音我愛你），是新人們領證的熱點好日子。為了如期領到「紅本本」，各路人馬各顯神通，有新人前一晚打地舖占位，有人請跑腿代排隊13個小時，還有心疼孩子的老父親通宵排隊。

河南商報報導，「看看，大家都太拚了！」5月20日早上7時許，在鄭州市中原區民政局門口，新人們已經排起長長的隊伍，面對這一扎堆領證的火爆場景，剛趕來的新人不禁發出如此感嘆。「跑腿小哥幫我們排的，昨天下午5點半就來了。」隊伍中的宋先生說，為了當天早點領證，花300塊錢下單了代排隊業務，共計13個小時，而自己和女友則在當天早上6點半趕來「接班」。

「我是替我女兒公主排隊的」，帶著凳子的一位老父親說。為了讓女兒和女婿多睡會兒，這位老父親同老伴兒提前一天來排隊，「我們昨天晚上9點多來的，孩子們早上6點多也趕過來了。」

每逢所謂的好日子，新人扎堆排隊的火爆場面就會出現。當天，婚姻登記系統一度陷入半癱瘓狀態，差點無法辦理。對此，相關負責人呼籲要「理性領證」，只要感情好，哪天都是好日子。

在鄭州市金水區民政局婚姻登記處，為了讓新人減少在陽光下排隊的時間，工作人員提前協調了一個等候區，就在登記處隔壁的大廳，有空調和沙發，可以同時容納200對新人，這一舉動得到了新人點讚。登記處主任呼籲，希望大家可以理性領證，找一個對自己有獨特意義的日子，而不必扎堆「搶」，「只要感情好，哪天都是好日子。」

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