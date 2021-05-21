網店當嫁妝 山東曹縣666牛逼暴紅

視頻博主「大碩」用方言大喊 「山東菏澤曹縣牛逼666我滴寶貝兒」。（視頻截圖）

「山東菏澤曹縣666」，因為一位網紅博主獨具特色的口號，引發眾多網友模仿，曹縣突然火了。在當地，電商 企業4000家，網店5.5萬餘家，父母給女兒的嫁妝是一家網店。

曹縣暴紅成了「全國最牛逼的城市」，是因為一名視頻博主「大碩」常在自己的短視訊中，用沙啞的聲音用當地的方言大喊 「山東菏澤曹縣牛逼666我滴寶貝兒！」魔性視頻讓曹縣和「牛逼666」聯結，很快，有關「曹縣牛逼」各種梗也跟著多了起來。

曹縣官網信息顯示，2019年全縣電商交易額516億元，電商銷售額突破198億元。電商企業4000家，網店5.5萬餘家，帶動20萬人創業就業。

紅星新聞報導，曹縣丁樓村村支書任慶生對於此次曹縣走紅並不意外，這可能是曹縣擁抱互聯網，擁抱電商的結果。他說，「咱們村2019年銷售額接近5億，基本家家都開網店，最多一家人有30多個。」

一位莊寨鎮木材加工廠負責人表示，該鎮憑藉曹縣優質的桐木資源，成為全國最大的桐木加工出口基地，用桐木製作的棺木甚至遠銷日本 、南韓。有日本綜藝節目曾介紹日本市場賣的棺材有九成就來自曹縣。

此次曹縣「走紅」後，一則2019年曹縣的徵婚告示被網友瘋轉。當時，曹縣一位老闆貼出告示，為自己30歲的女兒徵婚，將自家經營的8家網店作為嫁妝，尋找女婿的要求則是：本科以上學歷，跨境貿易、電子商業專業優先，英語、日語流利者更佳。據北京 時間報導，徵婚老闆做的正是棺材生意，這8家網店也是棺材店。

「咱們村2019年銷售額接近5億，基本家家都開網店，最多一家人有30多個。」任慶生說，「村里變化很大，家家有汽車，每戶年收入幾十萬到百萬。有村民的女兒出嫁，現在不陪嫁金銀珠寶，而是陪嫁網店。」任慶生稱，不久之前他當證婚人，父母就給女兒陪嫁了一個網店。