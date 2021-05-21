切神經瘦小腿 網紅示範惹議 醫：傷害不可逆

網民曬出手術對比和術後步態。（取材自觀察者網）

近日#小腿肌肉 阻斷術# 衝上熱搜，一名女孩為瘦切斷小腿神經，引發2.7萬討論。

環球網報導，有網民日前做了「小腿肌肉阻斷術」，並發在社交平台進行分享。該帖稱，這項手術可以讓肌肉慢慢萎縮，從而達到永久瘦小腿的效果。在某社交平台上，「小腿肌肉阻斷術」也有著很高的人氣和推薦度， 上萬人點讚「種草」。不少博主親身體驗並表示，做了之後輕輕鬆鬆就能瘦下來。

據生命時報消息，協和整形專家肖一丁表示，小腿阻斷術就是切斷小腿一些相對不那麼重要的肌肉神經分支，讓肌肉失去活力而自然萎縮，最終達到瘦小腿的結果。

網民曬出的分享帖。（取材自中國青年報）

@丁香醫生表示，正規整形外科醫生早在幾年前就已經淘汰了「小腿神經阻斷術」， 主要原因就是：它是不可逆的，被切斷的神經無法復元。也就是說，切除這部分神經後，以後遇到外傷等情況，需要小腿肌肉潛在功能的時候，也不可能再恢復。而且小腿部分神經阻斷後，其他肌群可能會出現代償性增生，小腿可能又會變粗。

對此，不少網民表示，減肥的目的是健康美，而不是盲目做手術。還有網民分享出親身經歷並呼籲，白白胖胖、平安無恙就是最美的。有人說，犧牲健康換來的「美」，不應該，更不值得。