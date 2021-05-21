東北雪糕8毛錢一支 網讚：神仙價

東北雪糕的「神仙價」。（取材自澎湃新聞）

網紅雪糕不斷刷出新高度，讓一張東北雪糕價格表的圖片最近在網路走紅，一支0.8元人民幣的低價，引得大批網友讚歎「神仙價格」。

「東北人對冰淇淋的情感不同於其他地區。」「中國 冰淇淋」雜誌主編祝寶威曾表示，冰淇淋在東北地區不僅是消暑食品，還較早地進入日常零食範疇。據央視財經報導，東北人早在1947年每人每天吃0.3斤雪糕，2015年「東北大板」的每日銷量已達2萬根。

齊魯晚報報導，在2018年的雪糕市場，一款「厄瓜多爾粉鑽」的網紅雪糕賣出一支66元的天價，所屬品牌鐘薛高也因為「雪糕中的愛馬仕」的定位一炮而紅。當年的「雙11」，僅「1歲」的鐘薛高就斬獲天貓冰品銷售榜榜首。

雪糕到底為啥越來越貴？一方面是越來越多網紅雪糕品牌的誕生，讓營銷上的花費轉嫁至產品本身；另一方面，原材料價格上漲導致生產成本越來越高，購買渠道的變化也讓價格發生轉變。遼寧的德氏、吉林的紅旗都是堅持不漲價的傳統東北雪糕大廠，卻難以走出本土。從東北走出來的中街冰點、東北大板和馬迭爾，也不約而同地奔向高端。

做了十多年雪糕生意的王師傅說，顧客來批發雪糕時也經常會捎幾根新品嘗嘗，但鮮少回購，賣得最長久的還是「老冰棍」、「小布 丁」、「綠色心情」。

「為啥要弄那麼多花里胡哨的，老老實實做好經典不好嗎？」不少老客戶常這麼說。可如今看來，在鐘薛高們「66元/根、10分鐘售罄」的神話下，堅持經典的初心真的不容易。