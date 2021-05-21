專家：同技術新冠疫苗可混打 第2劑超8周打仍有效

國務院聯防聯控機制20日召開新聞發布會，介紹疫情 防控和疫苗 接種情況；中國 疾病預防控制中心研究員邵一鳴表示，同一種技術的疫苗混打，不影響保護效果也不會影響疫苗安全性。

邵一鳴表示，之前做過大量科學研究試驗，使用另外一家廠家的同一種技術疫苗，效果完全一樣；但他指出，國際上也看到一些研究數據，不同技術的疫苗混打，這是「真正的混打」，目的是為誘導更強和更持久的免疫反應，但這種方式還在累積數據，目前未被藥監部門審核確定為新的免疫策略。

央視報導，國家衛健委新聞發言人米鋒介紹，近期，各地群眾踴躍接種新冠病毒疫苗，截至5月19日，全國累計報告接種44951.1萬劑次，其中最近8天共接種超過1億劑次。

本輪聚集性疫情累計報告新增本土確診病例21例，再次提醒，防控之弦必須時刻繃緊，防控措施必須落實落細；要切實做到「早發現、早報告、早隔離、早治療」；要壓實屬地、部門、單位、個人四方責任，將流調溯源、隔離管理、核酸篩查、醫療救治等方面要求落實到位。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，現在中國批准附條件上市的疫苗有三種減毒疫苗，包括三種技術路線，按照新冠病毒疫苗接種技術指南，原則上建議用同一個企業的同一種技術路線的產品，來完成兩劑次或者三劑次程序的接種。

新冠滅活疫苗兩劑之間最佳間隔期是八周以內，第二劑如果超過了八周是不是沒有效果？王華慶表示，通常情況下，要按照程序間隔去完成接種。假如超過了這個間隔，或者再拉長的話，後續的接種也都是有效的。

邵一鳴表示，初步研究結果顯示，我國現有疫苗可以應對在印度發現的變異株，可以產生一定保護作用。病毒在不斷變異過程中，變異還會加大，一旦出現我們現有疫苗應對不了的變異株，我國的滅活疫苗有快捷的方法可以應對。