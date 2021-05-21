鍾南山：新冠病毒或與人類長期共存 可能要像流感定期打疫苗

中國工程院院士鍾南山日前在廣州接種新冠疫苗。（取材自廣州醫科大學附屬第一醫院）

中國 工程院院士、知名呼吸病學專家鍾南山在接受中國國際電視台（CGTN）專訪表示，新冠病毒對人類健康的影響若慢慢降低，我們可能要像預防流感那樣，定期打新冠疫苗 。

至於中國下一步的疫情 防控重點，鍾南山日前就說，全球疫情反覆，遠遠沒結束，未來抗疫的關鍵，是要留意變異病毒，盡快接種疫苗建立群體免疫。

最近的數據顯示，中國目前已有幾十萬60歲以上老年人接種新冠疫苗。由於老年人是新冠病毒的易感人群，他建議老年人應盡早接種疫苗。

上海則於今年3月25日起，正式啟動60歲至75歲民眾新冠疫苗接種工作。5月17日起，上海又進一步開放76歲及以上身體健康、無禁忌症的社區居民，可登記預約接種新冠疫苗。

鍾南山表示，若新型冠狀病毒對人類健康的影響慢慢降低，人類與其長期共存是有可能發生的；若新冠疫苗的保護率不再是一年，人類就要定期接種疫苗，情況就猶如預防流感般。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，中國近期沒有本土傳播病例，因此出現聚集性疫情的病毒一定是來自境外感染的人，或者是汙染的物品。安徽的病例、遼寧的病例，從病毒的基因序列來看，是完全相同，是同一個傳播鏈上。

吳尊友表示，在社會層面不會長期存在無症狀感染者，一般來說，無症狀感染者的傳染性比較小，無症狀感染者通常是有長時間頻繁接觸，才可以造成傳播，通常是家庭的共同生活，或者一起共同勞動。無症狀感染者也不會連續傳播一代、二代。

吳尊友還強調，在沒有實現群體免疫前，即使打了疫苗，仍然需要堅持戴口罩。他說，疫苗是預防新冠的生物學手段，戴口罩、保持社交距離，是預防新冠的公共衛生手段，兩者是包容的，可以同時採取，而不是互相排斥。