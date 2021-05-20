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古籍AI辨識 阿里巴巴達摩院準確率97.5%

記者蔡敏姿／綜合20日電
阿里巴巴公益基金會、中國四川大學、加州大學柏克萊分校、中國國家圖書館及浙江圖書館等合作，研發古籍數位化，該系統已經能識別逾百本古籍，辨識度值準確率高達97.5%。（取材自北京日報）
阿里巴巴公益基金會、中國四川大學、加州大學柏克萊分校、中國國家圖書館及浙江圖書館等合作，研發古籍數位化，該系統已經能識別逾百本古籍，辨識度值準確率高達97.5%。（取材自北京日報）

古籍歷史價值極高，為保存古文物之美，阿里巴巴達摩院、中國四川大學、加州大學柏克萊分校、中國國家圖書館及浙江圖書館等合作，研發古籍數位化，該系統已能識別逾百本古籍，辨識度準確率高達97.5%。

古籍數位化的方法主要分為兩種：一、純人工輸入。主要靠人手，將內容全數輸入至電腦中。二、電腦與人工相結合。由電腦利用光學字元辨識（Optical character recognition，OCR）技術識別一部分文字，電腦無法識別的文字，由專家人手錄入，最終再由人工進行校對。

北京日報報導，中國古籍全部字符約有數十萬，絕大部分不但不被現代字庫收錄，還會幾乎找不到樣本供人工智能（AI）學習。達摩院技術團隊與四川大學專家，為了解決上述問題，合作研發一套全新的古籍識別系統。

新系統利用單字檢測、無監督單字聚類、少樣本分類、主動學習等有系統性的機器學習方法。並將會一邊識別古籍，一邊訓練模型，以97.5%的準確率，完成約20萬頁古籍的整體識別。

目前該系統已經能識別逾百本古籍，並有覆蓋逾3萬字的古籍字典。隨著古籍識別規模增加，機器會不斷提升準確率和效率。與專家人工輸入相比，將效率提升近30倍。藉「漢典重光」項目將古籍刻本數位化，供公眾翻閱、檢索。

阿里巴巴達摩院院長張建鋒稱，阿里計畫將這套技術工具連同古籍數位化平台一並捐贈，交由權威公共機構長期運營。守護中華傳世典籍，是科技工作者和文化工作者共同的使命。

達摩院成立於2017年10月，既有學術思維，也有產品思維和商業邏輯。阿里巴巴創辦人馬雲曾對達摩院提出三個要求：活得要比阿里巴巴長、服務全世界至少20億人口、必須面向未來，用科技解決未來的問題。

中國 圖書館 加州大學

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