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胡潤全球白手起家女富豪 中國占2/3 鍾慧娟蟬聯第一

記者李仲維／綜合報導
翰森製藥創辦人鍾慧娟。（中新社資料照片）
翰森製藥創辦人鍾慧娟。（中新社資料照片）

胡潤百富19日發布「2021胡潤全球白手起家女富豪榜」。身家1500億元人民幣（下同）的中國翰森製藥創辦人鍾慧娟蟬聯榜首；榜單顯示，中國擁有全球三分之二的最成功女企業家，前十名僅有一人不是來自中國；而名單中，中國有14位醫藥女大佬上榜。

第二名為恒力集團總經理范紅衛，財富為1450億元；第三名為龍湖集團董事會主席吳亞軍，財富1100億元。

前兩名均來自江蘇，翰森製藥60歲鍾慧娟財富上漲53%，以1500億元連續第二年成為全球最成功的女企業家。紡織材料製造商恒力54歲范紅衛財富增至去年3倍，以1450億元排名第二。職業經理人、海天味業51歲的程雪以750億元首次進入前十。

最近一年世界所創造的超級女企業家人數，是歷史上最多的一年，新增30位白手起家的10億美元女企業家，比5年前翻了一倍，比10年前多了100多位。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，如果要了解全球女企業家精神，肯定要從中國開始。這10年，中國一直占全球最成功女企業家的三分之二，這已經不是偶然。今年前10名中，只有一人不是來自中國。在新面孔方面，中國今年占全球近八成。

恒力集團總經理范紅衛(右)。(取材自百度百科)
恒力集團總經理范紅衛(右)。(取材自百度百科)

他指出，從1月榜單數據截止至今，股市下跌很多，榜單上女企業家的財富變化也很大，其中前十名平均下跌四分之一，包括霧芯科技的汪瑩減少了一半，恒力的范紅衛、立訊精密的王來春和藍月亮的潘東都減少四成左右，翰森的鍾慧娟減少近三成。

此次公布的名單中，中國共有14位醫藥女大佬上榜單。其中包括翰森製藥、恒瑞製藥的鍾慧娟、華熙生物的趙燕、愛美克的簡軍、康泰生物的袁莉萍、奇正藏藥的雷菊芳、昭衍新藥的馮宇霞、泰格醫藥的曹曉春、平安好醫生的王文君、海普瑞的李坦、健友股份的謝菊華、康泰醫學的王桂麗、信立泰的廖清清、康希諾生物的毛慧華、再鼎醫藥的杜瑩。

榜單顯示，全球白手起家10億美元女企業家比去年增加30%，達創紀錄的130人，10年漲了5倍。中國擁有全球三分之二的最成功女企業家，共計85人，是第二名美國（25人）的3倍多；英國以6人排名第三。前十名僅一人不是來自中國。

龍湖集團董事會主席吳亞軍。(取材自百度百科)
龍湖集團董事會主席吳亞軍。(取材自百度百科)

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