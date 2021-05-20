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研發新藥 鍾慧娟每天進帳4億 35專利占5個

中國新聞組／北京20日電

胡潤19日發布「2021胡潤全球白手起家女富豪榜」中，60歲的鍾慧娟以1500億元人民幣的財富連續第二年成為全球最成功女企業家。她的財富比去年增長53%，相當於每天凈賺4.1億元。鍾慧娟領導翰森製藥重點關注抗腫瘤、中樞神經系統、抗感染和糖尿病等新藥研發，中國35個專利藥中，翰森製藥占了5個。

綜合媒體報導，鍾慧娟大學畢業後成為江蘇連雲港一所中學的化學教師，她在1995年創立豪森藥業，早期主要做仿製藥，豪森申請上市的境外主體名為翰森製藥。

鐘慧娟很早便開始投入新藥研發，2011年起做創新藥。截至今年3月，中國35個專利藥中，翰森製藥占了5個。翰森製藥重點關注抗腫瘤、中樞神經系統、抗感染和糖尿病等重大疾病治療領域。

而在2020年期間，翰森製藥以收入87億元入榜2020胡潤中國500強第53名。作為幕後掌門人的她也身價暴漲，成為中國的「女藥王」。

此外，鍾慧娟還有一個身分，就是恒瑞製藥主席孫飄揚的妻子，這家A股市值最大的醫藥巨頭的老闆娘。翰森製藥上市後，孫氏夫婦同時控制著A股和H股市值最高的醫藥公司，堪稱中國最強醫藥夫妻檔。

報導指出，從榜單行業分布來看，從事新興行業的比例創歷史新高。新興行業上榜企業家中，來自大健康和先進製造業的人數最多，分別有17位和16位，比去年增加了8位和7位。

排在大健康行業首位的是翰森製藥的鍾慧娟，其次是華熙的趙燕。排在先進製造業首位的是藍思科技的周群飛，其次是霧芯科技的汪瑩。

從城市分布來看，北京仍然是全球最成功女企業家之都，有16位居住在北京，比去年增加4位；上海增加4位至11位，超過深圳排名第二；深圳保持10位，排名第三；杭州增加最多，增加7位，與深圳並列第三。

中國 北京 糖尿病

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