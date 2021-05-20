中國3大監管機構封殺虛擬幣 比特幣崩盤

比特幣。（路透）

中國 當局昨天宣布禁止金融機構提供加密貨幣交易相關服務，同時警告投資人勿從事相關投機交易活動後，比特幣 （Bitcoin）價格聞聲下跌，三個多月來首度摜破4萬美元。最新跡象表明，全球監管機構正開始更加密切地審查市場。

中國人民銀行19日在社群媒體上，發布中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會的聯合聲明，內容表示：「虛擬貨幣 價格暴漲暴跌，虛擬貨幣交易炒作活動有所反彈，嚴重侵害人民群眾財產安全，擾亂經濟金融正常秩序。」

聲明警告消費者不要參與虛擬貨幣交易炒作活動，還說虛擬貨幣交易合約不受中國法律保護，因此「投資交易造成的後果和引發的損失由相關方自行承擔」。

聲明並重申，中國金融機構和支付機構依法不得對客戶提供虛擬貨幣服務，以及和虛擬貨幣相關的金融產品。

比特幣近日原已陷入水深火熱。特斯拉公司日前先表示，基於環保考量，停止接受用比特幣購買特斯拉車款。這星期初馬斯克似又暗示特斯拉打算拋售比特幣，使得比特幣大受打擊。

中國基金報報導，虛擬貨幣近期價格浮動頻繁，為防範虛擬貨幣交易炒作風險，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合發出公告。

公告指出，開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換及虛擬貨幣的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價、代幣發行融資及虛擬貨幣衍生品交易等活動，是違反有關法律，並且涉嫌非法集資、非法發行證券、非法發售代幣票券。

公告並強調，三家協會將加強對會員單位的自律監督，涉嫌違法犯罪的，將有關線索移送公安機關。