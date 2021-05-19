救護20多天 …闖黑龍江民居東北虎 放歸自然

野生東北虎「完達山1號」重回山林。(新華社)

備受牽掛的野生東北虎「完達山1號」近日回歸自然。這隻「誤入歧途」的野生東北虎曾於4月23日闖入黑龍江省密山市某村莊，後於當晚被救護，這是中國首次成功救護的野生東北虎。

央視新聞報導，透過20多天密切觀察、救護和隔離，並經專家評估論證，這隻野生東北虎生理指標正常，不存在異常行為和疫病風險，適宜放歸自然。

澎湃新聞報導，國家林業和草原局（簡稱國家林草局）貓科動物研究中心常務副主任、此次放歸自然行動的副總指揮姜廣順表示，「完達山1號」18日在黑龍江穆棱林業局有限公司施業區放歸自然。

國家林草局稱，「完達山1號」原隨母虎主要活動於中俄邊境 交界區域，推測其是離開母虎不久，因未能及時找到適宜雌虎及領地，沿中俄邊境線狹長林帶盲目遊蕩至發現地。

姜廣順說：「放虎歸山」經專業評估論證，「我們先後和美國 、俄羅斯和印度等國家的行業頂尖專家進行諮詢討論，匯總多方建議，對老虎的狀況進行綜合分析。」通過檢疫，確保這隻野生東北虎生理指標正常，不存在異常行為和疫病風險。

另為保持「完達山1號」的野性，在救護期間，投餵的均為鮮活的動物，如牠喜歡捕食的鹿和野豬等。

經檢測 ，「完達山1號」為雄性亞成體，體重450斤，2至3歲左右。

放歸自然的老虎照片一經發布，牠脖子上的項圈就引起廣泛討論。姜廣順表示，這項圈是衛星跟蹤項圈，可以起到很好監測作用，每隔一小時就會傳回一次信息，確定老虎位置，也可提前提醒當地百姓，做好防控預案。

姜廣順稱，老虎佩戴項圈，就像人戴手表，不會令牠感到不適。等完成監測工作，比如完全摸清牠的行動規律等問題之後，確保牠的行為不會威脅人類之後，可以遠程操作，人為地遠程控制，就可以把項圈取掉。

此外，此前參與麻醉「完達山1號」的動保專家崔岩表示 ，針對東北虎出籠時看上去有點「暈」的說法，可能是因為運輸中老虎暈車，或是處在麻醉復甦期。