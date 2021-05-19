我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

解封了 歐盟同意對完全接種疫苗民眾開邊界

救護20多天 …闖黑龍江民居東北虎 放歸自然

中國新聞組／北京19日電
野生東北虎「完達山1號」重回山林。(新華社)
野生東北虎「完達山1號」重回山林。(新華社)

備受牽掛的野生東北虎「完達山1號」近日回歸自然。這隻「誤入歧途」的野生東北虎曾於4月23日闖入黑龍江省密山市某村莊，後於當晚被救護，這是中國首次成功救護的野生東北虎。

央視新聞報導，透過20多天密切觀察、救護和隔離，並經專家評估論證，這隻野生東北虎生理指標正常，不存在異常行為和疫病風險，適宜放歸自然。

澎湃新聞報導，國家林業和草原局（簡稱國家林草局）貓科動物研究中心常務副主任、此次放歸自然行動的副總指揮姜廣順表示，「完達山1號」18日在黑龍江穆棱林業局有限公司施業區放歸自然。

國家林草局稱，「完達山1號」原隨母虎主要活動於中俄邊境交界區域，推測其是離開母虎不久，因未能及時找到適宜雌虎及領地，沿中俄邊境線狹長林帶盲目遊蕩至發現地。

姜廣順說：「放虎歸山」經專業評估論證，「我們先後和美國、俄羅斯和印度等國家的行業頂尖專家進行諮詢討論，匯總多方建議，對老虎的狀況進行綜合分析。」通過檢疫，確保這隻野生東北虎生理指標正常，不存在異常行為和疫病風險。

另為保持「完達山1號」的野性，在救護期間，投餵的均為鮮活的動物，如牠喜歡捕食的鹿和野豬等。

檢測，「完達山1號」為雄性亞成體，體重450斤，2至3歲左右。

放歸自然的老虎照片一經發布，牠脖子上的項圈就引起廣泛討論。姜廣順表示，這項圈是衛星跟蹤項圈，可以起到很好監測作用，每隔一小時就會傳回一次信息，確定老虎位置，也可提前提醒當地百姓，做好防控預案。

姜廣順稱，老虎佩戴項圈，就像人戴手表，不會令牠感到不適。等完成監測工作，比如完全摸清牠的行動規律等問題之後，確保牠的行為不會威脅人類之後，可以遠程操作，人為地遠程控制，就可以把項圈取掉。

此外，此前參與麻醉「完達山1號」的動保專家崔岩表示 ，針對東北虎出籠時看上去有點「暈」的說法，可能是因為運輸中老虎暈車，或是處在麻醉復甦期。

野生東北虎「完達山1號」走出鐵箱。（視頻截圖）　
野生東北虎「完達山1號」走出鐵箱。（視頻截圖）　

邊境 美國 檢測

上一則

網紅直播求婚「帶貨狂賺4500萬」 被封號630年

延伸閱讀

小刺蝟的抱怨

小刺蝟的抱怨
休士頓老虎逛街 Netflix夯劇演員轟克魯茲

休士頓老虎逛街 Netflix夯劇演員轟克魯茲
縱虎逛街 前科男裁定五萬元交保

縱虎逛街 前科男裁定五萬元交保
帶虎逃亡 休士頓男子裁定五萬元交保

帶虎逃亡 休士頓男子裁定五萬元交保

熱門新聞

片中主角揭曉「裸聊正妹」是由男人假扮。（取材自微博）

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

2021-05-17 11:00
中國外交部發言人華春瑩14日批評，美國人口3.3億，卻搶購約26億劑疫苗，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」（圖／取自中國外交部網站）

美國3億人囤26億劑疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭

2021-05-14 16:53
陳女士表示，事發後，林某昌通過微信多次聯繫自己，並承認「那天晚上實在是控制不了」。（取材自瀟湘晨報）

女險遭駕校教練強姦 「那晚實在控制不了」聊天紀錄曝光

2021-05-14 10:00
中國本土疫情再起。圖為民眾接種新冠疫苗。(新華社)

中國本土疫情再起 零號病人待查

2021-05-15 10:09
廣州市海珠區康樂村的路上，有上千名製衣廠的老闆們拿著招工牌，等著工人們光顧。（視頻截圖）

廣州奇觀 上千老闆列隊一公里…等工人挑

2021-05-17 12:00
中國經濟學家任澤平呼籲，中國全面開放生育刻不容緩，實在不行的話可先開放三胎。(美聯社)

中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

2021-05-11 10:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸
和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」
淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣

淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣
快看世界／口罩令放寬 堅持戴罩可嗎？迷思解答

快看世界／口罩令放寬 堅持戴罩可嗎？迷思解答
「滾回中國！」華裔男在曼哈頓地獄廚房遭人咬傷

「滾回中國！」華裔男在曼哈頓地獄廚房遭人咬傷