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桂林中學食堂丟爛菜遭罰 被質疑過度執法

中國新聞組／北京19日電
食堂負責人在「責令改正通知書」上簽字。（取材自桂林市市場監管局微信公號）
食堂負責人在「責令改正通知書」上簽字。（取材自桂林市市場監管局微信公號）

廣西桂林市市場監管局日前向一所中學食堂發出「責令改正通知書」，並約談當事人。原因是「菜葉有蟲眼或稍微泛黃，能吃卻全被當垃圾扔掉」。此事引發熱議，近日登上熱搜。

南國早報報導，這是「中華人民共和國反食品浪費法」（以下簡稱反食品浪費法）實施以來，廣西向浪費食物者發出的首張「罰單」。有網友認為此舉屬「過度執法」，給學生吃爛菜葉可能被指危害健康，扔了卻涉嫌「浪費食物」。也有人說：「這樣的學生食堂讓人很放心」。

新華社評論稱，對突出的浪費問題不去查，卻把第一張反食品浪費「罰單」開給一家中學食堂，屬於「一葉障目」式執法。「執法消極或過度，很可能適得其反，出現好經被念歪，甚至成為好法的『高級黑』。」

紅星新聞報導，廣西桂林市市場監督管理局一位工作人員表示網傳消息有誤。

該工作人員稱，「責令改正通知書」並非由該局發出。事發當日，廣西桂林市市場監管局和桂林市疊彩區市場監管局共同執法，「根據‘『屬地管理』原則，由疊彩區市場監管局發出『責令改正通知書』。」

該工作人員同時強調，「責令改正通知書」不等於「罰單」。「就是一個日常的監管，發現了問題，就跟他們提出來，讓他們改正。」該工作人員還表示，網傳「菜葉有蟲眼或稍微泛黃，能吃卻全被當垃圾扔掉」的說法也不準確。她表示，執法人員的完整表述應為：符合食品安全要求，可以食用，菜葉有蟲眼或稍微泛黃，被當垃圾扔掉。

據報導，該工作人員還解釋說，並不是「菜葉有蟲眼或稍微泛黃」的不應該扔掉，前提是「符合食品安全或食品要求，它是可以食用的」。

據了解，根據4月29日開始實施的「反食品浪費法」，食品生產經營者在食品生產經營過程中造成嚴重食品浪費的，由縣級以上地方人民政府市場監督管理部門或者縣級以上地方人民政府指定的部門責令改正，拒不改正的，處人民幣5000元（約780美元）以上5萬元以下罰款。

華人

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