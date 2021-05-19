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5醫療專家赴越回廣西後確診 疑隔離時被印度專家傳染

中國新聞組／北京19日電
中越邊境友誼關。(取材自北京日報)
中越邊境友誼關。(取材自北京日報)

港媒報導，五名從越南入境的中國公民確診新冠肺炎，他們都曾經接觸過印度的新冠肺炎患者。

香港01引述廣西傳媒報導，上述五人都是中國派往越南考察疫情的醫療專家，懷疑是所入住酒店隔離設施有問題，酒店同期有入住印度籍新冠肺炎確診病例。

報導說，4月28日以來，在越南考察的曹某某、熊某某、劉某某、何某某、李某某經憑祥友誼關口岸回國，入關時陸續檢測出新冠病毒核酸陽性。曹某某等人入境後全程閉環管理，未造成本地人員感染。

報導又提到，曹某某等人的發病時間符合在越南感染的潛伏期特徵，但病毒基因組測序和比對分析顯示，病毒進化分支為B.1.617.2，屬於印度流行的變異株。流行病學調查發現，曹某某等人在越南隔離期間，所居住的酒店同期也入住有印度籍新冠肺炎確診病例。報導引述越南傳媒的消息，認為可能是越方隔離措施不到位，導致印度專家傳染中國專家。越南傳染病專家陳得夫亦表示，涉事酒店的隔離措施「肯定有問題」。

微信公眾號長安街知事則稱，梳理廣西省的疫情通報，當地在4月30日、5月1日、5月4日，分別新增一名、三名、一名境外輸入確診病例，且均為從憑祥市入境。在5月4日，中國駐越南使館更有發出提醒，指入住越南安沛省如月2號酒店隔離的4名印度專家確診感染新冠肺炎。大使館的提醒中有提到，在上述酒店隔離的中國公民，回國入境時核酸檢測呈陽性。

越南 印度 中國

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