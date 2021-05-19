張文宏：以疫苗注射速度來看 疫情停止概率越來越小

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，以目前國際疫情蔓延情況與疫苗注射速度來看，疫情停止的概率越來越小了。（取材自微博）

據澎湃新聞報導，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏18日受訪時表示，以目前國際疫情 蔓延情況與疫苗 注射速度來看，疫情停止的概率越來越小了。

來源：udn影音

張文宏表示，目前中國國內疫情整體控制得很好，但遼寧、安徽近日出現的疫情，給大家帶來幾點提示，他指出現在疫情不可能說結束就結束了，遼寧、安徽疫情的出現說明，疫情會在不經意間襲來，防控不嚴密就會蔓延。

而當前仍然處於疫情中，旅遊可以去，但口罩 一定不能摘；這次疫情無論在東北還是安徽，多數病例都跟一次培訓會有關，培訓人員來自不同地區，存在一定的風險，自我防護極為重要。

對於究竟何時可以「出去走一走」（指出國旅遊），張文宏表示，他曾說過「明年春天可以出去走一走」，但目前看來，特別是印度等地疫情的出現，如果沒有接種疫苗，出去的風險仍然很大。

張文宏說，「當前，全世界都在抓緊打疫苗，上周我參加了一場會議，阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）介紹國家疫苗接種情況，（該國）整體保護率已達到79%左右，因為疫苗的接種，降低了93%的住院率。」

張文宏預期，隨著疫苗接種的普及，世界各國將會逐步開放，疫苗接種率高的國家，會率先進行開放，地區之間也將會實施「綠色通航」。

他表示，上海將來作為開放城市，疫苗接種率一直維持在高位。截至5月17日，上海已接種新冠疫苗2190萬劑次。

「接種了疫苗，大家就會心有底，即便有疫情，大家也內心不慌，未來即便我們不能徹底消除病毒，但我們可以仍然能從容應對這個病毒。」張文宏強調。

張文宏日前發表題為「從鮁魚圈到台北圈，再次討論消除新冠流行的路線圖」的文章，表示以目前全球疫情來看，新冠病毐已成為「世間常駐病毒」，必須做好長期因應準備。