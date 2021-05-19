我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

劉鶴兒子被爆躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐

打疫苗「中國速度」 日接種量逾2000萬劑

中國新聞組／北京19日電
合肥市肥西縣人民醫院醫護人員為民眾進行核酸檢測。（取材自新華網）
合肥市肥西縣人民醫院醫護人員為民眾進行核酸檢測。（取材自新華網）

各國競相接種疫苗防堵疫情，據央視報導，「中國速度」日接種量最高可達到2000萬劑；至於採驗新冠肺炎最主要方法核酸採檢，安徽六安市13日傳出確診之後，以「混檢」方式，5天完成超過125萬人核酸採檢。

中國疾控中心研究員、科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴指出，目前中國的疫苗的供應量足夠，產能釋放在逐漸加速。「我們說1200萬已經創了世界紀錄，但是我們只要有需求，日接種量可以達到2000萬以上。」

報導指出，邵一鳴說，接種疫苗之後發生感染率下降，目前有80多個國家使用中國的疫苗，中國累計已經提供了2億多劑次的疫苗。國家衛健委17日最新通報，全國新冠病毒疫苗接種4.06938億劑次。

此外，13日至17日24時，安徽累計報告本土確診病例七例，遼寧報告13例，兩地隨後展開大規模核酸檢測。中國青年報報導，截至17日中午1時，安徽共有七個中風險地區。

隨著兩地出現新增確診病例，合肥工業大學和大連理工大學都發布通知，明確在校生非必要不出校。安徽合肥、六安、宣城、淮南等多地發布公告，將延期舉行2021年度考試錄用公務員第一階段面試。

黑龍江省疾病預防控制中心病毒病預防控制所副所長陳淑紅早前表示，新冠病毒核酸檢測採用的方法是「實時熒光RT-PCR」，需要二至四小時左右時間。但據了解，目前實際所需檢測時間又進一步縮短。

北京協和醫院檢驗科主任助理肖盟解釋，「混檢」是對五或十名待檢人員每人單獨採樣後，將這五或十人樣本混在一起當成一個樣本進行檢測。一旦發現某試管檢測呈陽性，就會立即召回這些人進行單獨檢測，並採取隔離措施。

肖盟說，「混檢」在緊急情況下能在最短時間內發現新冠陽性病人，真正做到「早發現、早報告、早隔離、早治療」。

混檢雖能提升效率，但也有不少爭議，有網友在微博發文指出，自己在學校進行混檢時，採檢醫生只是一直測，都沒有進行消毒，質疑「不應該測一個人消毒一次嗎？」

中國疾控中心研究員、科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴指出，目前中國的疫苗的...
中國疾控中心研究員、科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴指出，目前中國的疫苗的供應量足夠，產能釋放在逐漸加速。(取材自央視)

疫苗 檢測 中國

上一則

張文宏：以疫苗注射速度來看 疫情停止概率越來越小

下一則

中國貿易戰滑鐵盧？澳鐵礦石價格漲5成 中稀土卻跌2成

延伸閱讀

洛縣疫情繼續穩定好轉 公衛局長呼籲未打疫苗者快打

洛縣疫情繼續穩定好轉 公衛局長呼籲未打疫苗者快打
紐約華人聚居地 7天僅增6例新冠…逾半居民打完疫苗

紐約華人聚居地 7天僅增6例新冠…逾半居民打完疫苗
台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨
西班牙研究：AZ與輝瑞疫苗混用安全有效

西班牙研究：AZ與輝瑞疫苗混用安全有效

熱門新聞

片中主角揭曉「裸聊正妹」是由男人假扮。（取材自微博）

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

2021-05-17 11:00
中國外交部發言人華春瑩14日批評，美國人口3.3億，卻搶購約26億劑疫苗，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」（圖／取自中國外交部網站）

美國3億人囤26億劑疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭

2021-05-14 16:53
陳女士表示，事發後，林某昌通過微信多次聯繫自己，並承認「那天晚上實在是控制不了」。（取材自瀟湘晨報）

女險遭駕校教練強姦 「那晚實在控制不了」聊天紀錄曝光

2021-05-14 10:00
中國本土疫情再起。圖為民眾接種新冠疫苗。(新華社)

中國本土疫情再起 零號病人待查

2021-05-15 10:09
廣州市海珠區康樂村的路上，有上千名製衣廠的老闆們拿著招工牌，等著工人們光顧。（視頻截圖）

廣州奇觀 上千老闆列隊一公里…等工人挑

2021-05-17 12:00
中國經濟學家任澤平呼籲，中國全面開放生育刻不容緩，實在不行的話可先開放三胎。(美聯社)

中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

2021-05-11 10:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸
奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性
淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣

淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣
和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」