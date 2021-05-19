打疫苗「中國速度」 日接種量逾2000萬劑

合肥市肥西縣人民醫院醫護人員為民眾進行核酸檢測。（取材自新華網）

各國競相接種疫苗 防堵疫情，據央視報導，「中國 速度」日接種量最高可達到2000萬劑；至於採驗新冠肺炎最主要方法核酸採檢，安徽六安市13日傳出確診之後，以「混檢」方式，5天完成超過125萬人核酸採檢。

中國疾控中心研究員、科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴指出，目前中國的疫苗的供應量足夠，產能釋放在逐漸加速。「我們說1200萬已經創了世界紀錄，但是我們只要有需求，日接種量可以達到2000萬以上。」

報導指出，邵一鳴說，接種疫苗之後發生感染率下降，目前有80多個國家使用中國的疫苗，中國累計已經提供了2億多劑次的疫苗。國家衛健委17日最新通報，全國新冠病毒疫苗接種4.06938億劑次。

此外，13日至17日24時，安徽累計報告本土確診病例七例，遼寧報告13例，兩地隨後展開大規模核酸檢測 。中國青年報報導，截至17日中午1時，安徽共有七個中風險地區。

隨著兩地出現新增確診病例，合肥工業大學和大連理工大學都發布通知，明確在校生非必要不出校。安徽合肥、六安、宣城、淮南等多地發布公告，將延期舉行2021年度考試錄用公務員第一階段面試。

黑龍江省疾病預防控制中心病毒病預防控制所副所長陳淑紅早前表示，新冠病毒核酸檢測採用的方法是「實時熒光RT-PCR」，需要二至四小時左右時間。但據了解，目前實際所需檢測時間又進一步縮短。

北京協和醫院檢驗科主任助理肖盟解釋，「混檢」是對五或十名待檢人員每人單獨採樣後，將這五或十人樣本混在一起當成一個樣本進行檢測。一旦發現某試管檢測呈陽性，就會立即召回這些人進行單獨檢測，並採取隔離措施。

肖盟說，「混檢」在緊急情況下能在最短時間內發現新冠陽性病人，真正做到「早發現、早報告、早隔離、早治療」。

混檢雖能提升效率，但也有不少爭議，有網友在微博發文指出，自己在學校進行混檢時，採檢醫生只是一直測，都沒有進行消毒，質疑「不應該測一個人消毒一次嗎？」