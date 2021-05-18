北京隆福寺改造 打破風水魔咒 成網紅打卡聖地

隆福寺。（取材自北京旅遊網）

20多年前，位於北京 東城區的知名商城，隆福寺大廈歷經了一場熊熊火災，大火燒了八個小時，震驚北京人，至今仍有許多老北京認為此地風水不佳、氛圍詭異。然而，這兩年來隆福寺有如脫胎換骨，商家進駐、各種不同主題的市集在此地舉行，讓隆福寺成為新晉的網紅打卡聖地。

對於許多北京民眾而言，隆福寺是個「不祥之地」。隆福寺建於明朝，香火鼎盛，到了清末，寺內的廟會逐漸演變成純商業性的市集。1952年此地建立東四人民市場，當時與西單商圈、王府井齊名；1988年建成了隆福大廈，是北京第一家配備中央空調、引進自動手扶梯的現代百貨。

它的輝煌就終結在1993年燒了八小時的大火災，昔日門庭若市的百貨大廈，一夜之間僅剩焦黑的殘垣。火災後重建，從定位成小吃街、數碼商場、小商品市場、服裝市場全告失敗，成了乏人問津之地。

於是，各種謠言四起，明明位於北京精華地段，火了600多年的商圈為何一蹶不振？許多說法指向，當年的一次改建破了隆福寺的風水。總之，風水寶地意外失落在一場大火中，「風水不好」、「靈異事件」成了隆福寺一帶揮之不去的標籤。

不過，近幾年來官方試圖活化隆福寺，方式是引進網紅店、打造文化街區，吸引文青造訪。如果問當今居住在北京的年輕人，周末要去哪？他們可能會回答：「去隆福寺拍照打卡，逛市集吧。」

大批時髦的男女文青，會在周末穿過一片仍在大興土木的工地，來到被稱為「隆福寺一期」的新商圈，這裡進駐了木木美術館 、更讀書店、各式精品酒吧與咖啡 館。周末舉行各式市集與活動，如「伍德吃托克」的吃貨市集、「五一」假期的電子音樂會，木木美術館的藝術展覽等等，讓這片曾一度荒廢的商區再度活絡。

年輕人最愛打卡的地方是隆福文化中心的仿古建築，刷新的紅牆一角文青擺好pose拍照，兩側的觀景台可遠眺到北海，胡同風光盡收眼底。許多人問，這裡會不會是下一個三里屯？去年，隆福寺商圈入選了北京網紅打卡地前百家名單，也許可以期待北京文青助陣打敗風水魔咒，讓隆福寺旺起。