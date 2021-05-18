「大學」金字被剷 湖畔：改名創研中心避免誤解

馬雲等人創設的湖畔大學被發現遭抹去門口校名後，又將官方微博改名為「湖畔創研中心」。湖畔大學回應，改名是避免誤解。（取材自微博）

由阿里巴巴創辦人馬雲 擔任校長的湖畔大學，杭州西湖浴鵠灣校址石刻金字「大學」二字16日被抹掉；校方17日回應，改名是避免誤解，因為這並不是一所在教育 體系中可獲得學歷的學校。官方微博17日並宣稱已改名為「湖畔創研中心」。觀察人士認為，上述做法表明，被稱為「菁英俱樂部」的湖畔大學正在放低身段，保全自己。

湖畔大學稱，湖畔自創立之初，即在民政部門註冊的民辦非單位（民間從事非營利性社會服務的社會組織），不屬於學歷教育序列，為免造成誤解，故更名為「浙江湖畔創業研學中心」，簡稱「湖畔創研中心」。湖畔創研中心工作人員表示，更名後的湖畔創研中心仍在開課授課中。

與此同時，有網友上傳湖畔大學的官方微博網頁截圖，官方帳號已更名為「湖畔創研中心」。新浪科技報導，湖畔大學微信公眾號「悄然」改成「湖畔Hupan」，帳號主體為「浙江湖畔大學創業研究中心」。有評論說，現在還不清楚「湖畔」兩字還能保留多久。

金融時報說，湖畔大學之所以受到當局的限制，一個主要原因是當局擔心中國 頂尖企業家可能會被組織起來實現由馬雲而不是中共設立的目標。

馬雲任湖畔大學校長，並親自授課。（取材自湖畔大學網站）

據數據顯示，湖畔大學創辦5年來，錄取率只有2.16%，號稱「比哈佛還難」。批評人士稱它與其說是一所學校，不如說是一家以其富有魅力的創始人馬雲為中心的菁英社交俱樂部。馬雲曾表示，他希望在未來30年內在中國培養多達3000名企業家。被認為處事高調的馬雲還表示，這所學校將持續300年。

自2020年10月炮轟中國金融體系後，馬雲鮮少露面，他旗下集團也連續遭到北京當局的整頓。據香港01，引述財經自媒體「三言財經」消息，近期馬雲現身阿里巴巴第17個「阿里日」並講話，一席話引發猜測。馬雲説，「阿里必須要有獨特的眼光，你講問題的觀點不一樣，人家對你就有關注。」這被視為馬雲對官方突然加強「監管」的反擊。

網友發出感嘆：「佛告訴我們，人間一切的物資利益享受，榮華富貴，七情六欲，都像夢幻泡影，過往雲煙。 創辦湖畔大學時，馬雲說阿里巴巴要活102歲，湖畔大學要辦300年，音猶在耳，一聲嘆息。 馬雲一手創辦的湖畔大學叫停，占地上千畝，四個大字抹去。留此存照。」

網友紛紛評論說，「湖畔大學聽上去很有詩意，但不太吉利…全是浮雲，我就是馬雲」、「湖畔大學變『胡辦大學』了？！」、「湖畔大學走歷史，留個遺跡何妨？黨國真閒。」

湖畔大學成立於2015年1月，它的九名創始成員包括聯想董事長柳傳志、復星董事長郭廣昌和巨人互動的史玉柱。馬雲是九位創始人之一，曾任該校校長。首批學員包括「優米網」王利芬、「俏江南」汪小菲等人，第二批學員有霍英東集團副總裁霍啟文。