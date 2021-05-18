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「大學」金字被剷 湖畔：改名創研中心避免誤解

中國新聞組／北京18日電
馬雲等人創設的湖畔大學被發現遭抹去門口校名後，又將官方微博改名為「湖畔創研中心」。湖畔大學回應，改名是避免誤解。（取材自微博）
馬雲等人創設的湖畔大學被發現遭抹去門口校名後，又將官方微博改名為「湖畔創研中心」。湖畔大學回應，改名是避免誤解。（取材自微博）

由阿里巴巴創辦人馬雲擔任校長的湖畔大學，杭州西湖浴鵠灣校址石刻金字「大學」二字16日被抹掉；校方17日回應，改名是避免誤解，因為這並不是一所在教育體系中可獲得學歷的學校。官方微博17日並宣稱已改名為「湖畔創研中心」。觀察人士認為，上述做法表明，被稱為「菁英俱樂部」的湖畔大學正在放低身段，保全自己。

湖畔大學稱，湖畔自創立之初，即在民政部門註冊的民辦非單位（民間從事非營利性社會服務的社會組織），不屬於學歷教育序列，為免造成誤解，故更名為「浙江湖畔創業研學中心」，簡稱「湖畔創研中心」。湖畔創研中心工作人員表示，更名後的湖畔創研中心仍在開課授課中。

與此同時，有網友上傳湖畔大學的官方微博網頁截圖，官方帳號已更名為「湖畔創研中心」。新浪科技報導，湖畔大學微信公眾號「悄然」改成「湖畔Hupan」，帳號主體為「浙江湖畔大學創業研究中心」。有評論說，現在還不清楚「湖畔」兩字還能保留多久。

金融時報說，湖畔大學之所以受到當局的限制，一個主要原因是當局擔心中國頂尖企業家可能會被組織起來實現由馬雲而不是中共設立的目標。

馬雲任湖畔大學校長，並親自授課。（取材自湖畔大學網站）
馬雲任湖畔大學校長，並親自授課。（取材自湖畔大學網站）

據數據顯示，湖畔大學創辦5年來，錄取率只有2.16%，號稱「比哈佛還難」。批評人士稱它與其說是一所學校，不如說是一家以其富有魅力的創始人馬雲為中心的菁英社交俱樂部。馬雲曾表示，他希望在未來30年內在中國培養多達3000名企業家。被認為處事高調的馬雲還表示，這所學校將持續300年。

自2020年10月炮轟中國金融體系後，馬雲鮮少露面，他旗下集團也連續遭到北京當局的整頓。據香港01，引述財經自媒體「三言財經」消息，近期馬雲現身阿里巴巴第17個「阿里日」並講話，一席話引發猜測。馬雲説，「阿里必須要有獨特的眼光，你講問題的觀點不一樣，人家對你就有關注。」這被視為馬雲對官方突然加強「監管」的反擊。

網友發出感嘆：「佛告訴我們，人間一切的物資利益享受，榮華富貴，七情六欲，都像夢幻泡影，過往雲煙。 創辦湖畔大學時，馬雲說阿里巴巴要活102歲，湖畔大學要辦300年，音猶在耳，一聲嘆息。 馬雲一手創辦的湖畔大學叫停，占地上千畝，四個大字抹去。留此存照。」

網友紛紛評論說，「湖畔大學聽上去很有詩意，但不太吉利…全是浮雲，我就是馬雲」、「湖畔大學變『胡辦大學』了？！」、「湖畔大學走歷史，留個遺跡何妨？黨國真閒。」

湖畔大學成立於2015年1月，它的九名創始成員包括聯想董事長柳傳志、復星董事長郭廣昌和巨人互動的史玉柱。馬雲是九位創始人之一，曾任該校校長。首批學員包括「優米網」王利芬、「俏江南」汪小菲等人，第二批學員有霍英東集團副總裁霍啟文。

馬雲 中國 教育

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