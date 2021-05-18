全球第一台 鼻咽拭子全自動採樣機器人深圳亮相

全自動鼻咽拭子核酸採樣機器人原型機「鵬程青耕」。 （取材自深圳晚報／受訪單位供圖）

深圳市羅湖醫院集團聯合杭州湖西雲百生科技公司，昨日發布全球首台全自動鼻咽拭子核酸採樣機器人原型機，命名為「鵬程青耕」。「鵬程青耕」可全程全自動核酸採樣，並通過紅外自動消毒，有效降低醫護人員因取樣而遭感染的風險，預計今年內將陸續在深圳醫院、口岸和驛站投用。

香港 文匯報報導，「鵬程青耕」以人工智能 技術為核心，在運動規畫系統控制下，機械臂可自動獲取鼻咽拭子；在機器視覺輔助下，能追蹤並精準定位到被採集人面部和鼻孔，再通過精確力控，輕柔完成鼻咽拭子的採集，全程不到一分鐘。「不僅能實現抓取、標定、採集和消殺全自動工作流程，核酸採樣全程無需人工干預，還可實現規範樣本採集，降低採樣成本，減少醫護人員高風險暴露。」羅湖醫院集團副院長孔舒說。

為預防被採集者樣本出現交叉感染，研發人員在機械臂的末端增加了噴射消毒劑的裝置。「每個被採集人全流程中使用的都是一次性的採樣拭子和樣本保存管。一方面，機器手臂持的是長度較長的鼻咽拭子採集樣本，全程不接觸被採集人。另一方面，系統集合紅外自動感應消毒設備，在每一個樣本採集後對採樣臂完成完全消殺，避免打噴嚏等情況造成污染，也避免交叉感染。」 孔舒說。

雲百生科技表示，「鵬程青耕」採樣機器人最為核心的技術就是高靈敏度力控機器臂和力控伺服系統，最小力控可達0.2N。精準力控力反饋技術能保證採樣拭子在碰到咽後壁之後，停止前進並及時採集足夠樣本。口腔的腔道大，則更方便於激光雷達的定位和AI 定位識別。另外機器人的應急暫停按鈕也可用於突發情況，保護被採集人的安全。

雲百生科技指出，基於該平台的AI視覺識別和精準力控等關鍵技術，能在採樣過程中不會傷害到軟組織，因此未來可以應用在呼吸道、支氣管、消化道和心血管等組織及器官的檢查檢驗、輔助診斷等領域的臨床應用上，拓展更多的應用範圍。