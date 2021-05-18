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兩天吃三頓…瀋陽確診大爺行跡公布 雞架秒登熱搜

中國新聞組／北京18日電
原本烤雞架的價格非常便宜。（取材自微博）
原本烤雞架的價格非常便宜。（取材自微博）

遼寧日前出現確診病例，其中61歲瀋陽劉大爺流調的行動軌跡16日公布，發現他愛吃雞架，甚至兩天裡吃了三頓；「雞架到底有多好吃？每回瀋陽確診人員行動軌跡裡必有雞架？」廣大網友對「瀋陽雞架」的熱議甚至久居今天微博熱搜第一。

雞架的做法讓人眼花撩亂，圖為燻雞架。（取材自微博）
雞架的做法讓人眼花撩亂，圖為燻雞架。（取材自微博）

網友：瀋陽是雞架的耶路撒冷

據觀察者網報導，雞架之於瀋陽，用網友的話來說就是——「瀋陽是雞架的耶路撒冷」。

報導指出，上世紀90年代養雞業快速發展，讓眾多工人失去了經濟來源。愛喝酒聊天的瀋陽人少了可口的下酒菜，便將目光鎖定最便宜的邊角料「雞架」。如今生活條件好了，雞架也不是什麼稀罕之物了，但瀋陽人對它的熱愛依然不減。據說，瀋陽每年能消耗掉中國一半的雞架，瀋陽也成了全國最大的雞架消耗中心。

報導說，沒有一隻雞能活著走出瀋陽，如果有，雞架留下；遼寧瀋陽的雞、南京的鴨子、四川自貢的兔子、廣東的鵝、河北的驢、新疆的羊……牠們這輩子都不可能相遇，除非在飯桌上。

雞架對於瀋陽人來說，相當於涮肉在北京人心中的地位吧。對於老瀋陽來說，最圓滿的一頓飯就是：「服務員兒，來個大碗抻麵，完了再來個雞架，再來一滴摟兒老雪。」

雞架的做法讓人眼花撩亂，圖為炸雞架。（取材自微博）
雞架的做法讓人眼花撩亂，圖為炸雞架。（取材自微博）

不都是骨頭麼？這有啥好吃的？

不過也有人不太能理解：不都是骨頭麼？這有啥好吃的？雖然雞架「出身貧寒」，南方人通常用來熬湯的雞架，到了瀋陽人的手裡，做法那是眼花撩亂，炸的、拌的、烤的、煎的、燻的、烀的……只有你想不到，沒有你吃不到！

坐擁5400多萬粉絲的瀋陽籍明星林更新，也為雞架站台：雞架的靈魂不在於有多少肉，在於「嗦勒」（指吸吮美味）。

但官方新華社17日的新華社東評提醒：現在不抓緊打疫苗，回頭吃雞架都不香；文章說，東老師認為，有關部門是否還可以從幾個角度加把勁，再推動一下打疫苗的願望，文章指出在所有人都安全之前，沒有一個人是絕對安全的。打疫苗方面，中國人千萬不能起大早、趕晚集——現在沒有打疫苗的緊迫感，將來就難有吃雞架的好心情。

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